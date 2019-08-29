Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
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В Совфеде прокомментировали решение России выплатить долги по взносам в СЕ

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В СЕ прокомментировали решение России выплатить долг по членским взносам

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