Политика
РИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
Читать в источнике
Оценить818
Подробнее о событии
Показать все источники
МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Интерфаксвчера в 14:16
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Ашберн
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Авто
Модель Porsche Macan Turbo поменяла двигатель и тормоза
Заказы на Porsche Macan Turbo в России уже принимаются. Цена кроссовера — от 6896000 рублей.
Драйв 02:54
Политика
В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час
В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан 07:40
Шоу-бизнес
Яна Рудковская признала, что у нее появилась конкурентка
Жена Евгения Плющенко назвала ее имя. Яна Рудковская невероятно гордится своими ногами.
7Дней.ру 14:00
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Еврокубковый сезон уже в разгаре, до группового этапа Лиги чемпионов осталось всего ничего, и 29 августа в Монако состоялась жеребьевка, в рамках которой были разбиты по квартетам 32 лучшие команды Старого Света.
Газета.Ru 14:28
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Путин предложил повысить зарплату чиновникам в регионах
Врио главы края согласился президентом Путиным о необходимости повышения зарплат сотрудникам федеральных ведомств в регионах.
Газета.Ru 08:50
Футбол
Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Гаджеты
Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Кино
Альмодовар нашел применение почетному «Золотому льву»
Культуромания 12:42
Происшествия
Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты
В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Культура
Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены закроют 1 сентября
Фестиваль завершится 1 сентября.
Интерфакс 04:18
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Армия и оружие
Самолет ВВС США провел разведку у границ РФ в Черном море
Стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135U провел многочасовую разведку у границ России на Черном море, сообщает "Интерфакс".
РЕН ТВ 09:04
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие
«Азов» заявил об убийстве четверых и пленении одного ополченца
В результате непродолжительного боя с ДРГ ополченцев, как заявили в ВСУ, четыре «диверсанта» были уничтожены, еще один ранен и взят в плен.
Взгляд.ру 14:29
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
ГлобалМСК.ру 09:52
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Гаджеты
Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену
Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.
Российская газета 07:10
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Согласно отчету, Счетная палата предложила кабмину поручить министерствам и ведомствам рассмотреть вопрос о внесении поправок в российский Налоговый кодекс в части корректировки параметров, которые определяют применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и других неотъемлемых характеристик, а не от их цены.
Московский Комсомолец 06:37
Здоровье
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Аргументы недели 12:41
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Политика
Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25