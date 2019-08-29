Политика

РИА НовостиРИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
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Россия выплатит 54,5 миллиона евро в бюджет Совета Европы

ФАН08:48

В СЕ прокомментировали решение России выплатить долги по взносам

RT на русском11:39

МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы

Интерфаксвчера в 14:16

В Совете Европы прокомментировали решение России о выплате долгов по взносам

ТАСС11:54

Россия выплатит задолженность по взносам в Совет Европы

Российская газета08:40

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

РИА Новости08:31

В СЕ прокомментировали решение России выплатить долг по членским взносам

Известия11:58
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Политика

МИД Белоруссии объяснил отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отреагировал на сообщения в СМИ о причинах отказа главы республики Александра Лукашенко посетить в Варшаве памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Газета.Ru 08:47
Футбол

СМИ сообщили о переходе лучшего молодого футболиста Москвы в «Зенит»

В прошлом году Щетинина признали лучшим молодым футболистом Москвы среди игроков 2002 года рождения.
РБК 09:59
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Политика

В Кремле рассказали о контактах по обмену заключенными с Украиной

Обмен заключенными между Украиной и Россией и активизация работы по подготовке новой встречи в "нормандском формате" могут стать новым глобальным заходом на урегулирование украинского конфликта.
Газета.Ru 08:43
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Интернет

YouTube Premium будет бесплатным

Как пишет Financial Times, в компании сочли, что для самоокупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов.
Коммерсантъ 12:19
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Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Футбол

Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА

RT на русском 05:10
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Неизвестные ворвались в Театр.doc и сорвали спектакль о геях

Интерфакс вчера в 15:19
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

Газета.Ru 03:38
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Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества.
Вести.Ru 11:43
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика

Зеленский внес кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министр Украины.
Expert.ru 05:27
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Почему для женщин «все мужчины одинаковые», рассказали психологи

Planet Today 11:30
Политика

Грузия захотела экономической свободы от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России.
Известия 11:10
Политика

Верховная рада Украины назначила нового главу СБУ

Верховная рада Украины назначила Ивана Баканова главой Службы безопасности Украины (СБУ), сообщает УНИАН.
Rambler News Service 12:58
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия

В Ленобласти ищут потерявшуюся в лесу девочку

Известия 12:13
Технологии

Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей

Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Политика

Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 06:24
Общество

В Екатеринбурге задержали скандальную православную активистку

REGNUM 05:46
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Авто

Mazda отзывает кроссоверы Mazda CX-5 в России

В России отзываются 92 паркетника Mazda CX-5, которые были проданы в период с декабря 2014 года по январь 2016 года.
Новые автомобили 12:16
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Политика

Борис Джонсон объявил о приостановке работы британского парламента

В среду, 28 августа, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о том, что парламент страны приостанавливает свою работу в преддверии Brexit, передаёт РИА Новости.
Профиль вчера в 08:09
Технологии

В Кронштадте запущена пилотная 5G-сеть

Сеть 5G в Кронштадте развернута на базе восьми базовых станций, пять из которых работают в диапазоне 4,9 ГГц, а еще три - в диапазоне 28 ГГц, до конца сентября будут запущены еще четыре базовых станции в диапазоне 4,9 ГГц, говорится в сообщении.
Интерфакс - Россия 11:49
Космос

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Авто

Опубликованы первые снимки интерьера новой Hyundai Creta

В Индии началось серийное производство кроссовера Hyundai Creta (ix25) нового поколения для местного рынка.
Автоновости дня вчера в 12:27
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