Политика
РИА НовостиРоссия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства. Сумма составит 54,7 миллиона евро, ее возьмут из федерального бюджета. Шаг согласован с Минфином, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.
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МИД пообещал скорую выплату долгов по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы
Интерфаксвчера в 14:16
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