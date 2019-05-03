Общество

Россия выплатила 780 млн рублей компенсаций по решениям ЕСПЧМосковский Комсомолец 06:14

В 2018 году российские власти выплатили 780 млн рублей компенсации по решениям Европейского суда по правам человека.
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Россия за год выплатила 780 млн рублей по решениям ЕСПЧ

Life.ru07:19

Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ

РИА Новости05:06

Россия выплатила 780 млн рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ в 2018 году

Аргументы и Факты06:52

Россия потратила 780 млн рублей на компенсации причиненного вреда

Метагазета06:26

Россия выплатила 780 млн рублей компенсаций по решениям ЕСПЧ

Московский Комсомолец06:14

Компенсации России по решениям ЕСПЧ составили 780 млн

Телеканал 360°07:15

Россия потратила 780 млн рублей на компенсации по решениям ЕСПЧ

DP.RU05:44
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