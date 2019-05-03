Экономика
Россия выплатила 780 миллионов рублей компенсаций по решениям ЕСПЧРИА Новости 05:06
Россия в 2018 году выплатила 780 миллионов рублей компенсации причиненного вреда по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), что на 124 миллиона меньше, чем годом ранее, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства юстиции РФ.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
На Украине рассказали о поставках газа из США
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что Киев и Вашингтон близки к заключению договора о поставках газа из США.
Обновлено в 04:40
Футбол
УЕФА подтвердил законность игры футболиста Мораеса за сборную Украины
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) подтвердил правомерность выступления нападающего Жуниора Мораеса за сборную Украины.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Принц Гарри уедет от Меган Маркл и может пропустить рождение первенца
Герцог Сассекский уедет от беременной Меган Маркл и может пропустить рождение на свет своего первенца.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
В Нижнем Новгороде продают георгиевские ленточки со свастикой
Вероятно, китайские товарищи сделали такой "креатив" с той задумкой, что звезда "раздавила" свастику.
Обновлено вчера в 06:06
Здоровье
В Житомирской области из-за вспышки кори закрылась школа
Общеобразовательная школа в селе Варваровка Олевского района Житомирской области закрыта на карантин до 16 мая из-за вспышки кори – заболели и школьники, и учитель.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В Карелии произошло столкновение пассажирского поезда с грузовиком. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 05:06
Музыка
Телеканал «Россия 1» отстранил Алсу от ведения «Евровидения»
Канал "Россия 1" официально объявил в программе "Вести", что Алсу участвовать в съемках европейского конкурса не будет.
Обновлено вчера в 05:42
Общество
Спасатели дали советы по тушению травяного пожара
Поджог сухой травы может привести к крупным пожарам, в котором могут сгореть дома и даже целые поселения, дым от горения травы едок и ядовит для человека, а земля после такого пожара становится неплодородной минимум на семь лет, напомнили спасатели.
Обновлено в 05:08
Происшествия
Новые дети-маугли найдены в Петербурге
Обновлено в 06:18
Политика
Заседание трибунала по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в РФ украинских моряков назначен на 10 мая, сообщила на своей странице в Facebook замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Елизавета Боярская порадовала фанатов фото без макияжа
На фотографии артистка Елизавета Боярская предстала перед камерой без макияжа.
Обновлено в 05:52
Общество
Глушаков запретил ребенку покидать Россию
Обновлено в 02:58
Экономика
Россию назвали мировым лидером по закупкам золота в 2019 году
Мировым лидером по закупкам золота в первом квартале 2019 года стала Россия, которая приобрела 55,3 тонны драгоценного металла.
Обновлено вчера в 21:36
Хоккей
Никита Кучеров: «Отошел от сезона в НХЛ. Сейчас все мысли о сборной»
Прошло много времени, перед нами сейчас другая задача, другая цель.
Обновлено в 05:39
Политика
В Совфеде оценили ответ Климкина на акцию «Бессмертный полк»
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал слова министра иностранных дел Украины Павла Климкина об украинском ответе на акцию "Бессмертный полк".
Обновлено в 05:22
Политика
Советники Зеленского в Брюсселе провели встречу с послами стран ЕС
Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% поддержки, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:18
Гаджеты
Компания Xiaomi обнародовала данные о поставках своих смартфонов
В Xiaomi раскритиковали информацию о продажах своих смартфонов, опубликованную сторонними исследовательскими компаниями, и обнародовали собственные данные о поставках.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Националисты начали марш по случаю годовщины трагедии в Одессе
Обновлено вчера в 16:47
Общество
Глава Татарстана в 2018 году заработал 8,5 млн рублей
Обновлено в 05:54
Общество
В Петербурге объявили желтый уровень опасности из-за ветра и снега
Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности в Петербурге и Ленинградской области из-за ветра.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Осужденную за убийство брата Ким Чен Ына выпустили из тюрьмы
Гражданка Вьетнама Зоан Тхи Хыон, которую осудили по делу об убийстве брата северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Чен Нама, вышла на свободу.
Обновлено вчера в 22:45
Авто
Российская олимпийская чемпионка продала подаренный в Кремле BMW
Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина продала подаренный на церемонии в Кремле автомобиль BMW.
Обновлено в 03:30
Политика
На Украине оценили готовность России к «военному обострению»
Россия готова к "военному обострению" в Донбассе, заявил заместитель министра "по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц" Георгий Тука в интервью изданию "Сегодня".
Обновлено вчера в 23:06
Футбол
Клопп: «Кейта пропустит как минимум два месяца»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сообщил о серьезности повреждения полузащитника Наби Кейта, получившего травму в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Барселоной» (0:3).
Обновлено в 06:36
Транспорт
В Госдуме предложили ограничить ремонт дорог в праздничные дни
Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов предложил ограничить проведение ремонтных работ на дорогах в праздники, чтобы сократить количество пробок.
Обновлено вчера в 21:38
Футбол
«Спартак» разгромил «Урал» в молодежном первенстве
Футболисты «Спартака» нанесли крупное поражение «Уралу» в рамках 27-го тура молодежного первенства.
Обновлено в 05:54