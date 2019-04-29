Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходамURA.Ru 28 апреля в 21:22
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
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