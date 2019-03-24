Россия выйдет на матч с Казахстаном в белой формеБомбардир.ру 04:34

Сборная России представила форму на игру второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Казахстаном. Команда Станислава Черчесова выйдет на матч в комплекте белого цвета.

Россия выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

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