Футбол

Россия выйдет на матч с Казахстаном в белой формеБомбардир.ру 04:34

Казахстан — Россия
0 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Астана Арена»
20′
Денис Черышев
Юрий Логвиненко
Ян Вороговский
29′
45′+2′
Денис Черышев
Гафуржан Суюмбаев
50′
52′
Артем Дзюба
Исламбек Куат
59′
Роман Муртазаев
Бауыржан Турысбек
59′
61′
Алексей Ионов
Владислав Игнатьев
62′
Абзал Бейсебеков
Елдос Ахметов
65′
70′
Денис Черышев
72′
Ильзат Ахметов
Алексей Миранчук
82′
Артем Дзюба
Федор Чалов
Юрий Перцух
Георгий Жуков
85′
Сборная России представила форму на игру второго тура отборочного раунда к Евро-2020 с Казахстаном. Команда Станислава Черчесова выйдет на матч в комплекте белого цвета.
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Сборная России выйдет на матч с Казахстаном в белой форме

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