Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в миреBFM.ru 10:09
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
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Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbes05:37
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