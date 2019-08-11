с чего всё началось

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.

Общество «Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.

Футбол Вадим Евсеев: «Молодежь вышла заслуженно» Главный тренер "Уфы" Вадим Евсеев прокомментировал поражение от "Арсенала" в матче 5-го тура РПЛ (0:1). - "Арсенал" забил мяч, мы не использовали моменты, поэтому проиграли, - сказал Евсеев в эфире "Матч Премьер".

Авто АвтоВАЗ приступил к выпуску спецверсии Lada XRay #CLUB Lada XRay #CLUB будет иметь черную крышу, шильдики с названием серии на кузове и в салоне, а также модернизированный блок управления в дверной карте водителя.

Происшествия В Якутии при обрушении породы на руднике погиб горняк Один человек погиб при обрушении горной породы на руднике «Сарылах» в Оймяконском районе Якутии.

Театры Путин посмотрел спектакль «Грифон» в Севастополе Президент РФ Владимир Путин стал одним из зрителей уникальной постановки об истории Севастополя, поставленной на новой сцене в Портовом районе Государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Происшествия В пожаре в США погибли пять детей В США пять детей заживо сгорели при пожаре.

Происшествия США усомнились в самоубийстве миллиардера-педофила Эпштейна Самоубийство миллиардера Джеффри Эпштейн, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей, вызывает серьезные вопросы.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия В Волгоградской области из психбольницы сбежали убийца и грабитель Сегодня утром из психиатрической больницы, расположенной в селе Ложки Калачевского района Волгоградской области, сбежали двое пациентов, находившиеся там на принудительном лечении.

Происшествия Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье В результате инцидента погибли пять человек, из них двое - дети.

Политика Медведев прилетел в Туркменистан Российский премьер-министр Дмитрий Медведев сегодня прибыл в Туркменистан, где завтра в национальной туристической зоне "Аваза" в Туркменбаши на побережье Каспия пройдет I Каспийский экономический форум.

Футбол Хусаинов: арбитр Мешков должен был удалить футболиста «Сочи» Калугина в игре с ЦСКА Главный арбитр встречи пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между ЦСКА и "Сочи" Виталий Мешков должен был показать прямую красную карточку защитнику сочинцев Никите Калугину.

Шоу-бизнес Архип Глушко и Мария Слугина впервые рассказали о своем романе Поклонники Наташи Королевой активно обсуждают первый серьезный роман ее единственного сына Архипа Глушко.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА Американское издание The National Interest оценило перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), отметив, что он станет бомбардировщиком шестого поколения.