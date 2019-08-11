Финансы

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в миреBFM.ru 10:09

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
Читать в источнике
Комментировать305
с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет
 Bloomberg.
Forbes05:37

Подробнее о событии

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

Интерфакс13:31

Россия войдет в четверку стран с самым большим запасом золота

URA.Ru09:22

Bloomberg: Россия обойдет Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

Forbes05:37

Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам впервые за восемь лет

Коммерсантъ09:10

Bloomberg предсказал России четвертое место в мире по золотовалютным резервам

ТАСС08:44

Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам

РБК06:05

Bloomberg: Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам

РИА Новости09:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:28, Вашингтон
Политика

Захарова отреагировала на план Киева по возвращению Донбасса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично прокомментировала сообщения о том, что 800 сотрудников украинской полиции подготовили для операции по возвращению самопровозглашенных республик Донбасса.
Обновлено в 07:20
Футбол

«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле

Обновлено в 16:24
Футбол

Педро Роша прервал безголевую серию из 6 матчей и забил за «Крузейро»

Нападающий «Крузейро» Педро Роша отметился голом в матче чемпионата Бразилии с «Аваи» (2:2). Выступающий на правах аренды из «Спартака» бразилец сравнял счет во втором тайме.
Обновлено в 17:05
Общество

Почти 50 тысяч человек пришли на митинг в Москве

Со сцены на проспекте Сахарова прозвучали требования свободных и честных выборов.
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

400 человек на Канарах эвакуировали из-за пожаров

Обновлено в 09:27
Происшествия

Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве

Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие

ПВО авиабазы Хмеймим в Сирии сбила шесть беспилотников боевиков

Обновлено в 15:02
Здоровье

При артрите помогут шесть фруктов

Обновлено в 03:18
Политика

Украинские нацисты порезали мужчине одежду из-за российской символики

В Хмельницком украинские нацисты заметили в кафе мужчину, у которого на одежде была российская и советская символика, после того, как «герои» окружили посетителя кафе, один из нацистов срезал все шевроны с помощью ножа.
Обновлено в 15:43
Здоровье

Врачи объяснили, кому нельзя есть арбузы

Врачи сообщают, что от чрезмерного поедания арбузов лучше воздержаться людям, страдающим мочекаменной болезнью, проблемами с оттоком мочи, аденомой предстательной железы, расстройствами желудочно-кишечного тракта, колитами.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Водитель взорвавшейся на МКАД Tesla сообщил детали аварии

Обновлено в 09:58
Происшествия

Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП

Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» в центральном матче тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) на своем поле разгромил «Челси».
Обновлено в 13:24
Происшествия

Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве

Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Футбол

Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии

В исправительной колонии, где свои сроки отбывают бывшие футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев, готовы предоставить суду положительную характеристику на спортсменов при рассмотрении их ходатайства об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Федор Бондарчук женится на Паулине Андреевой

Стоит отметить, что в 2016 году уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой.
Обновлено в 05:10
Происшествия

В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно

Обновлено в 15:43
Происшествия

Пятеро детей погибли в результате пожара в США

Уточняется, что погибшим детям было от 8 месяцев до 7 лет. Ранее около 40 человек пострадали в результате пожара на заводе в Техасе.
Обновлено в 17:11
Музыка

Дженнифер Лопес выступит в Санкт-Петербурге по случаю своего 50-летия

Американская певица Дженнифер Лопес в воскресенье даст концерт на сцене спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский" в рамках турне It`s My Party ("Это моя вечеринка") по случаю своего 50-летия.
Обновлено вчера в 17:12
Технологии

Паранойя американских военных привела к изобретению интернета

Во времена холодной войны паранойя военных США привела к тотальной боязни прослушки разведкой СССР.
Обновлено в 10:41
Культура

Неисправимый Шнуров: «Ленинград» перепахал публику на виноградниках

С грандиозным успехом прошёл IV #ZBfest в Балаклаве на виноградниках "Золотой Балки".
Обновлено в 15:26
Футбол

«ПСЖ» разгромил «Ним» в первом туре чемпионата Франции

«ПСЖ» одержал разгромную победу над «Нимом» в матче 1-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:0.
Обновлено в 16:56
Здоровье

Врачи назвали способы борьбы с гипертонией

Как сообщил портал «Утро.ру», их разработала американский кардиолог Элизабет Клодас. Главное, с чего следует начать — это вес.
Обновлено вчера в 15:47
Происшествия

В «Росатоме» рассказали о погибших под Архангельском сотрудниках

Погибшие в инциденте в Архангельской области сотрудники «Росатома» будут представлены к наградам.
Обновлено в 16:32
Интернет

Нейросеть научили превращать людей в персонажей аниме

Южнокорейские инженеры обучили нейросеть создавать аниме-персонажей с помощью обработки фотографий реальных людей.
Обновлено в 15:58
Происшествия

Священника отстранили от служения за грубое крещение ребенка

В Ленинградской области игумен Мариенбургской церкви провел таинство крещения годовалого ребенка, которое закончилось скандалом.
Обновлено в 15:37
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Здоровье

В Москве студентка за несколько дней умерла от загадочной болезни

В Москве двадцатилетняя студентка умерла от загадочной болезни, которую не смогли распознать врачи.
Обновлено в 13:19
Культура

Сияние искусственного разума: роботы стали произведениями искусства

Обновлено в 17:01
Происшествия

32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае

32 человека стали жертвами супертайфуна «Лекима» в Китае, еще 16 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 11:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное