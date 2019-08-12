Финансы

Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамИнтерфакс вчера в 06:33

За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет
 Bloomberg.
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Общество

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Как врачи Главного клинического госпиталя Росгвардии спасают больных

Квалификация врачей, современное оборудование и передовые методики помогают возвращать в строй больных, прибывших в Подмосковье со всей России: от Калининграда до Чукотки, от Кольского полуострова до Крыма.
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Курбан-байрам в Москве: тысячи мусульман пришли на праздничную молитву

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На Корейском полуострове Север и Юг обменялись претензиями

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