Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по золотовалютным резервамИнтерфакс вчера в 06:33
За последние четыре года золотовалютные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
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с чего всё началось
Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 05:37
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России предсказали четвертое место в мире по золотовалютным резервам
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено вчера в 23:54, Вашингтон
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Обновлено вчера в 22:09
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Обновлено вчера в 16:55
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Обновлено вчера в 20:25
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Обновлено вчера в 23:16
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