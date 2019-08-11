Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в миреBFM.ru вчера в 10:09
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
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Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbesвчера в 05:37
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России предсказали четвертое место в мире по золотовалютным резервам
Московский Комсомолецвчера в 23:45
Москва может обогнать Эр-Рияд по золотовалютным резервам впервые за восемь лет
Коммерсантъвчера в 09:10
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 00:11, Вашингтон
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