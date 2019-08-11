Финансы
Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в миреBFM.ru 10:09
Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.
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Впервые за восемь лет Россия готовится обойти Саудовскую Аравию по объему золотовалютных резервов и войти в первую четверку стран по этому показателю, пишет Bloomberg.Forbes05:37
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Погибших сотрудников ядерного центра в Сарове представят к госнаградам
Госкорпорация "Росатом" опубликовала имена сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область), погибших при взрыве в Архангельской области.
Обновлено в 12:27
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Обновлено в 16:24
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
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Представители СМИ собрались в кабинете Виктора Томенко вечером 8 августа. Значительная часть беседы была посвящена экономическому блоку.
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Обновлено вчера в 14:49
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Руководитель Российского экспортного центра в Иркутске Мария Куликова в рамках Байкальского международного форума партнеров расскажет, какие услуги РЭЦ предприниматели могут получить бесплатно, почему на выставки ездить выгодно и как снизить риск неплатежа от покупателя.
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Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
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Обновлено в 12:30
Армия и оружие
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Федеральное правительство должно непременно принять предложение Вашингтона и обсудить с США план вывода войск, заявил председатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч.
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