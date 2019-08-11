с чего всё началось

Впервые за восемь лет Россия имеет шанс обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам и выйти на четвертое место в мире по их объему, пишет Bloomberg.

Россия выйдет на четвертое место по золотовалютным резервам в мире

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