Политика
Россия выиграла у Украины транзитный спор в ВТОЭхо Москвы 00:01
В Минэкономразвития России надеются, что исход спора с Украиной может помочь Москве и в судебных разбирательствах с США, которые в прошлом году ввели пошлины на импорт стали и алюминия. Это уже третий спор, который Украина проиграла в ВТО.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК вчера в 09:45
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