Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзитуТАСС 09:59
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45
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Авто
Заводы Ford в России может купить Hyundai
Южнокорейская Hyundai входит в число претендентов на закрывающиеся заводы Ford в России.
Обновлено в 10:33
Политика
В США введут новые санкции против Венесуэлы
Американский вице-президент Майкл Пенс объявил, что готовятся новые меры экономического давления на Венесуэлу, передает Reuters.
Обновлено в 14:57
Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Порошенко и Зеленского
Обновлено в 11:50
Шоу-бизнес
Елене Кориковой отомстил влиятельный бывший любовник
Актриса пережила травлю из-за неудачного романа. Елена Корикова рассказала о том, как пострадала из-за мести бывшего любовника.
Обновлено в 06:00
Хоккей
ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА
Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Умер бывший директор ФСБ и депутат Госдумы Николай Ковалев
Депутат Госдумы и бывший директор ФСБ России генерал Николай Ковалев умер на 70-м году жизни.
Обновлено в 15:49
Общество
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны
В 2017 году эмигрировать хотели 17% россиян. В 2014 году покинуть страну стремились только 7% опрошенных.
Обновлено вчера в 05:08
Экономика
На развитие железных дорог Петербурга направят 88 миллиардов рублей
«Цифра в себя включает и грузовое направление, то есть развитие потенциала экономического, но что еще более важно — это 22 миллиарда рублей, которые направляются на развитие пассажирского движения, поскольку город большой, растет, очень активно развиваются территории, и связанность железнодорожный транспорт как раз может дополнительно обеспечить», — сказал Белозеров.
Обновлено в 16:26
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Футбол
Стало известно имя преемника Лучано Спаллетти в «Интере»
В «Интере» по окончании сезона сменится тренер. Как сообщает Calciomercato, работать с «нерадзурри» будет Антонио Конте.
Обновлено в 13:40
Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Авто
BMW оштрафовали на миллиард евро
ИА «Ореанда-Новости» Компания BMW была оштрафована Еврокомиссией на миллиард евро по причине сговора с другими компаниями автомобильной отрасли.
Обновлено в 16:28
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Здоровье
Глава Ульяновской области предложил врачам работать без выходных
Работа медработников в выходные дни решит проблему очередей в ульяновских поликлиниках, заявил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов 5 марта, сообщает 73online.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Нервный срыв врача подмосковной больницы сняли на видео
В ведомстве отметили, что врач характеризуется с положительной стороны, и не раз получала благодарные отзывы от пациентов больницы.
Обновлено в 11:32
Общество
Подозрительные счета в РФ предложили приостанавливать без суда
Росфинмониторинг предлагает разрешить органам власти без суда приостанавливать подозрительные операции по банковским счетам.
Обновлено в 14:15
Футбол
Хосеп Бартомеу: «„Барселона“ уже готовится к эпохе после Лео»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу рассказал, как клуб будет прогрессировать после завершения карьеры форварда Лионеля Месси.
Обновлено в 04:02
Религия
Додон пригласил патриарха Кирилла посетить Молдавию
Пригласил патриарха посетить нашу страну и выразил надежду на то, что его визит состоится в ближайшее время, до конца текущего года, — написал в Facebook молдавский лидер, который находится в Москве с рабочей поездкой.
Обновлено в 12:53
Общество
На юге Египта обнаружили гробницу эпохи Птолемеев
Гробница эпохи Птолемеев (IV-I века до н.э.) с хорошо сохранившимися настенными росписями и нетронутыми многочисленными мумиями животных обнаружена в провинции Сохаг на юге Египта.
Обновлено в 13:58
Общество
Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве
Причины затопления Тушинского тоннеля на севере Москвы установлены – это грубые ошибки при проектировании и применение материалов низкого качества при строительстве, сообщил РИА Новости руководитель "Канала имени Москвы" Герман Елянюшкин.
Обновлено в 04:53
Политика
Соловьев выгнал из студии поляка Корейбу за ложь о евреях и СССР
Телеведущий Владимир Соловьев потребовал от польского политолога Якуба Корейбу уйти из студии "вместе со стулом" за то, что тот, по мнению Владимира Рудольфовича, оскорбил память евреев и позволил себе ложь о советской истории.
Обновлено в 07:52
Транспорт
Финны придумали, как сократить путь поезда из Петербурга в Хельсинки
При движении поездов со скоростью 220 км/ч время в пути между финской столицей и Коувола уменьшилось бы на 13 минут, между Хельсинки и Петербургом – на 9 минут.
Обновлено в 06:31
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Космос
Япония сбросила бомбу на астероид Рюгу
Обновлено в 11:59
Кино
Вин Дизель намекнул на свое участие в новой части «Аватара»
Поклонники звезды решили, что таким образом Вин Дизель намекнул на участие в сиквелах культового фильма об "Аватаре".
Обновлено в 01:53
Происшествия
Суд арестовал петербуржца на 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский районный суд Петербурга вынес постановление о привлечении к административной ответственности петербуржца Андрея Жексимбаева, который установил надгробие с изображением президента РФ Владимира Путина возле Исаакиевского собора.
Обновлено в 13:17