Политика

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзитуТАСС 09:59

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
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Максим Орешкин
В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45

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