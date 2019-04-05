Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзитуТАСС 09:59

В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.

Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.

Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту

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