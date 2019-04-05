Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзитуТАСС 09:59
Как пояснили в ВТО, решение третейской группы по спору Украины и России по транзиту товаров должно быть одобрено Органом по разрешению споров в течение 20-60 дней.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45
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Политика
Зеленский опубликовал результат анализа на наркотики с неверной датой
Кандидат в президенты Украины, лидер первого тура выборов Владимир Зеленский опубликовал результаты анализа крови, на которых датой сдачи значилось 2 апреля, хотя были сданы 5 апреля.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Тверском суде Москвы произошла массовая драка
Обновлено в 08:31
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 14:06
Общество
Интернет-магазин «Плеер.ру» приостановил работу по решению суда
Работа интернет-магазина «Плеер.ру» была приостановлена на 30 дней из-за «махинаций с чеками».
Обновлено в 06:58
Политика
Меркель и Порошенко проведут встречу в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о предстоящей встрече с главой Украины Петром Порошенко в Берлине, пишет ТАСС.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы ушел в отставку
Обновлено в 04:53
Политика
Перед дебатами и вторым туром Порошенко наградил провокаторов
Президент Украины Петр Порошенко решил наградить моряков, задержанных российскими пограничниками за провокацию в Керченском проливе.
Обновлено в 11:36
Авто
Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном
«На автосалоне GAC Motor представит полную линейку автомобилей марки, включая новый электрический SUV GE3 версии 530, минивэны GM8 и GM6, седаны GA4 и GA8, а также четыре SUV — GS8, GS5, GS4 и GS3», — отмечается в пресс-релизе марки.
Обновлено 03 апреля в 05:08
Транспорт
«Мосгортранс» объяснил свои шутки в ответ на жалобы клиентов в Twitter
3 апреля один из клиентов написал в Twitter: «30 минут интервалы автобусов на Тверской сейчас, я уже не тегаю Мосгортранс, потому что скорее всего они ответят как приятно прогулятся в такой солнечный денек» (орфография и пунктуация автора сохранены).
Обновлено в 07:52
Политика
ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено вчера в 14:23
Футбол
Все билеты на «Спартак» — ЦСКА проданы
Обновлено в 06:54
Армия и оружие
Власти Сирии не знали о поиске и обнаружении в стране останков израильского сержанта
Власти Сирии дистанцировались от истории с поиском и обнаружением останков израильского военнослужащего Захарии Баумеля, погибшего в Ливане в 1982 году.
Обновлено в 04:54
Футбол
Кадыров объяснил появление флага Косово на стадионе в Грозном
Обновлено в 12:01
Политика
Трамп предложил «оштрафовать» Мексику на $500 млрд за наркотрафик
Президент США Дональд Трамп сообщил, что рассматривает идею ввести экономический штраф для Мексики на $500 млрд за наркотрафик в Соединенные Штаты.
Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес
Елена Корикова рассказала о жестокой мести отвергнутого мужчины
Звезда сериала «Бедная Настя» стала жертвой жестокой мести отвергнутого мужчины, который пригрозил ей творческим уничтожением и добился своей цели.
Обновлено в 04:30
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Хоккей
Панин пропустит пятый матч с «Авангардом»
Капитан "Салавата Юлаева" Григорий Панин пропустит пятый матч серии финала Восточной конференции с "Авангардом".
Обновлено в 11:12
Экономика
Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев
Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Дело об отравлении пассажиров теплохода «Лунная соната» передали в суд
Обновлено вчера в 12:38
Шоу-бизнес
Шарлиз Терон заявила, что одинока уже 10 лет
Американская актриса Шарлиз Терон заявила, что одинока уже целых 10 лет, поэтому готова снова выйти замуж.
Обновлено в 11:37
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Политика
Wikileaks заявил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдворят из посольства Эквадора в Лондоне в ближайшие «часы или дни», сообщает портал со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
Петербуржец получил 9 суток за «надгробие» с Путиным
Октябрьский суд Петербурга вынес приговор петербуржцу, установившему надгробие с изображением Владимира Путина рядом с Исаакиевским собором.
Обновлено в 11:40
Политика
Помпео: США и Турция могут преодолеть противоречия из-за С-400
Обновлено вчера в 15:39
Общество
Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени
Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Авто
Госдума отменила транспортный налог с угнанных автомобилей
Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36