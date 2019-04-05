Политика
Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузовИзвестия 08:30
Организация поэтому не признала нарушением ограничение транзита. Отмечается, что ВТО в «ближайшее время» официально объявит об итогах спора. Россия с 1 января 2016 года ввела ограничения на транзит украинских грузов через свою территорию.
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Политика
Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест WADA
Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
НАТО начинает учения в Черном море
Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес
Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице
Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 08:40
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
В суде продлили арест Мамаева и Кокорина
В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика
Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд
Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко
Обновлено вчера в 11:39
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 03:34
Общество
Названы самые популярные имена для новорождённых в России
Обновлено в 00:32
Авто
ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре
"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Экономика
Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.
Обновлено в 07:33
Политика
Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 08:40
Политика
В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь
В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика
Кровь на алкотест у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов
В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Спорт
Власова, Царева, Мелина и Белорукова победили в эстафете на ЧР
Обновлено в 05:38
Транспорт
На строительство ЕКАД свердловские власти получат ещё 300 млн
Власти Свердловской области в 2019 году получат ещё 300 млн рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Обновлено в 08:58
Космос
Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды
Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
Авто
В Санкт-Петербурге открылся Международный автомобильный салон
Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие
Ливийская армия начала наступление на Триполи
Обновлено в 09:00
Авто
В России отменен транспортный налог с угнанных автомобилей
Сегодня в Государственной Думе РФ был принят закон об отмене транспортного налога за угнанный автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте
Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество
Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги
На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Недвижимость
Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика
Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти
Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Экономика
Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах
Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11