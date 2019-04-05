Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузовИзвестия 08:30

Организация поэтому не признала нарушением ограничение транзита. Отмечается, что ВТО в «ближайшее время» официально объявит об итогах спора. Россия с 1 января 2016 года ввела ограничения на транзит украинских грузов через свою территорию.

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

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