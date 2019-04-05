Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузовИзвестия 08:30

Организация поэтому не признала нарушением ограничение транзита. Отмечается, что ВТО в «ближайшее время» официально объявит об итогах спора. Россия с 1 января 2016 года ввела ограничения на транзит украинских грузов через свою территорию.
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СМИ узнали о победе России в споре с Украиной в ВТО из-за транзита

РБК08:40

СМИ: Киев проиграл транзитный спор с Москвой в ВТО

Коммерсантъ08:35

СМИ: Украина проиграла спор с Россией в ВТО по делу о транзите

RT на русском06:29

В ближайшие часы ВТО опубликует решение по претензиям Украины к России по транзиту

ТАСС08:06

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

Вести.Ru07:27

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов, пишут СМИ

РИА Новости08:20

Украина проиграла «ключевой торговый спор» с Россией в ВТО

Газета.Ru04:59
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Политика

Кличко предложил Порошенко и Зеленскому пройти тест WADA

Бывший чемпион мира по боксу Владимир Кличко предложил кандидатам в президенты Украины Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому перед дебатами пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие

НАТО начинает учения в Черном море

Обновлено в 08:24
Шоу-бизнес

Годовалую дочь звезды шоу «Дом-2» замучили в больнице

Звезда телестройки Анастасия Лисова провела ночь в больнице Таиланда. Годовалой дочери звезды шоу "Дом-2" потребовалась медицинская помощь.
Обновлено в 08:40
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Политика

Отправленный в отставку мэр Риги Нил Ушаков подаст в суд

Отстраненный от должности мэра Риги Нил Ушаков намерен обжаловать это решение в суде. Об этом он написал в своем Facebook.
Обновлено в 03:03
Политика

Зеленский предложил вести дебаты с Порошенко Тимошенко

Обновлено вчера в 11:39
Музыка

Оззи Осборн отложил турне из-за проблем со здоровьем

Обновлено в 03:34
Общество

Названы самые популярные имена для новорождённых в России

Обновлено в 00:32
Авто

ЕК обвинила BMW, Daimler и Volkswagen в картельном сговоре

"Европейская комиссия проинформировала BMW, Daimler и VW (Volkswagen, Audi, Porsche) о своем предварительном мнении, что они нарушали антимонопольные правила ЕС с 2006 по 2014 год, вступив в сговор, чтобы ограничить конкуренцию в сфере разработки технологии по очистке выбросов бензиновых и дизельных легковых автомобилей", - говорится в релизе.
Обновлено в 07:54
Экономика

Минтруд планирует сократить число бедных россиян на 20%

Минтруд задумал к 2024 году сократить число бедных россиян на 20% – с 19,3 до 15,3 млн человек.
Обновлено в 07:33
Политика

Сенатора удивили иски от родственников жертв Boeing МН17 к России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в интервью РИА ФАН коллективные иски к России от родственников погибших при крушении малайзийского Boeing МН17.
Обновлено в 08:40
Политика

В Кремле изучили данные Росстата о нехватке у россиян денег на обувь

В Кремле ознакомились с разъяснениями Росстата по поводу исследования про обувь, сочли эти изыскания скорее академическими, а не прикладными, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:28
Политика

Кровь на алкотест у Зеленского взял актер из сериала «Сваты»

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский сдал анализ крови.
Обновлено в 07:55
Происшествия

Главбух университета в Дагестане заподозрена в хищении 13 миллионов

В ходе проверки стало ясно, что в период с февраль по ноябрь 2017 года главбух университета давала поручения работникам бухгалтерии на получение из банка наличных денег, которые были предназначены для выплат стипендий и материальной помощи студентам учреждения.
Обновлено в 07:57
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Спорт

Власова, Царева, Мелина и Белорукова победили в эстафете на ЧР

Обновлено в 05:38
Транспорт

На строительство ЕКАД свердловские власти получат ещё 300 млн

Власти Свердловской области в 2019 году получат ещё 300 млн рублей на строительство Екатеринбургской кольцевой автодороги.
Обновлено в 08:58
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Космос

Астрономы обнаружили осколок планеты, переживший смерть звезды

Как сообщает издание «Актуальные новости», группа зарубежных астрономов при помощи телескопа изучала звездную систему белого карлика и обнаружила вращающийся около звезды планетезималь.
Обновлено в 03:30
Авто

В Санкт-Петербурге открылся Международный автомобильный салон

Обновлено вчера в 09:25
Армия и оружие

Ливийская армия начала наступление на Триполи

Обновлено в 09:00
Авто

В России отменен транспортный налог с угнанных автомобилей

Сегодня в Государственной Думе РФ был принят закон об отмене транспортного налога за угнанный автомобиль. Об этом сообщают российские СМИ.
Обновлено вчера в 10:02
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Общество

Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги

На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Недвижимость

Семьи с детьми смогут брать ипотеку под 6% на весь срок кредита

Семьям с детьми начнут предоставлять льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Энергетика

Белоруссия предлагает увеличить тариф на транзит российской нефти

Белоруссия предлагает «Транснефти» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:06
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
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