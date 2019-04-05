Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по делу о транзитеRT на русском 09:51

Ранее «Европейская правда» сообщила, что Украина проиграла торговый спор с Россией в ВТО по делу о транзитных перевозках. В сентябре 2016 года Киев направил в ВТО запрос на проведение консультаций с Москвой по поводу ограничения транзита украинских товаров, введённого с 1 января того же года.
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Максим Орешкин
В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45

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Россия выиграла у Украины спор в ВТО по транзиту грузов

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Установлены причины затопления Тушинского тоннеля в Москве

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Политика

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал иски родственников жертв MH17 к России, пересланных из ЕСПЧ правительству РФ.
Обновлено в 06:14
Авто

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Госдума приняла закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога вплоть до момента их возврата.
Обновлено вчера в 04:36
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Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
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Эрдоган: Штаты не смогли предложить ничего лучше российских С-400

Турецкий лидер уточнил, что его страна хотела купить американские ЗРК Patriot, однако США не смогли предложить ничего подходящего, пишет агентство ТАСС.
Обновлено в 09:35
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Псковская прокуратура разрекламировала казино и секс-услуги

На сайт попали 17 ссылок, связанных с секс-индустрией (секс-шопы, эскорт и видеочаты), 15 ссылок на казино и букмекерские конторы и еще 9 видов различных коммерческих услуг (к примеру, написание дипломов).
Обновлено в 08:22
Общество

Названо место похорон Георгия Данелии

Обновлено вчера в 08:59
Футбол

«Ахмат» убрал флаг Косово со стадиона после недовольства Сербии

Обновлено в 06:06
Происшествия

В московском суде произошла массовая драка

В Тверском суде Москвы 4 апреля во время слушания гражданского дела произошла массовая драка.
Обновлено в 08:40
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Супруга Алека Болдуина может потерять ребенка

Супруга голливудского актера Алека Болдуина вновь ждет ребенка. Но есть опасения, что Хилария может потерять ребенка.
Обновлено в 09:41
Экономика

Годовая инфляция в РФ в марте ускорилась до 5,3%

Годовая инфляция в РФ в марте 2019 года (к марту 2018 года) ускорилась до 5,3% с 5,2% в феврале, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:23
Спорт

Орсер поведал о четверных прыжках Медведевой

Обновлено в 06:59
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк (ВБ) понизил прогноз по росту экономики России с 1,5% до 1,4% в 2019 году.
Обновлено в 01:36
Политика

Новая украинская церковь обвинила Вселенский патриархат во вранье

Православная церковь Украины (ПЦУ) раскритиковала устав, полученный от Вселенского патриархата.
Обновлено в 08:41
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Как рассказал на пресс-конференции начальник цеха мусоросортировочного завода Виктор Загидулин, к ним обратилась семейная пара, которая случайно выбросила пакет со средствами, вырученными от продажи квартиры.
Обновлено в 05:14
Общество

Twitter оштрафовали за отказ хранить данные пользователей в России

Роскомнадзор полагает, что компания нарушила закон, требующий хранить данные российских пользователей на территории России.
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Энергетика

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Власти Белоруссии предложили российской естественной монополии «Транснефть» повысить тариф на транзит нефти.
Обновлено в 09:46
Футбол

Семак рассказал о будущем Кокорина в «Зените»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду, что когда ситуация 28-летнего Александра Кокорина разрешится, первыми, с кем он будет разговаривать по поводу продолжения карьеры, будет петербургский клуб.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Суд изъял у полковника Захарченко активы еще на 460 млн рублей

Никулинский суд Москвы 5 апреля изъял в доход государства имущество на 460 млн рублей близких бывшего замначальника управления «Т» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко.
Обновлено в 09:55
Происшествия

Следствие задержало скрывавшегося фигуранта дела Абызова

Следствие задержало Сергея Ильичева, единственного фигуранта дела Михаила Абызова, которому поначалу удалось скрыться, следует из материалов Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:36
Здоровье

Эксперты: зависимость от слабоалкогольных напитков лечить тяжелее, чем от крепких

Врачам-наркологам тяжелее лечить зависимость от слабоалкогольных напитков, чем от напитков с высоким содержанием этилового спирта, считают опрошенные ТАСС эксперты.
Обновлено в 09:52
Армия и оружие

В Ливии остановили наступление Хафтара

В Ливии проправительственные силы заявили, что сумели остановить продвижение армии под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в окружении премьера Фаеза Сарраджа.
Обновлено в 09:22
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Политика

В Кремле отреагировали на данные о желании россиян эмигрировать

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал данные Института Гэллапа о желании каждого пятого россиянина эмигрировать из страны.
Обновлено в 05:33
Общество

Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок

Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
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