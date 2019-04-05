Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТОВести.Ru 07:27
Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России. В пресс-службе Минэкономразвития РФ предложили дождаться официальной публикации решения на сайте ВТО.
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В прошлом году США ввели пошлины на импорт стали и алюминия, и теперь американские власти пытаются объяснить этот шаг именно необходимостью защиты национальной безопасности. Принятое решение делает наши аргументы в споре с США более весомыми.
— Максим Орешкин, российский политикРБК 09:45
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Политика
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Силы Ливийской национальной армии взяли под контроль аэропорт Триполи
Напомним, что в четверг командующий Ливийской национальной армии маршал Халифа Хафтар приказал своим войскам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов" ливийской столицы.
Обновлено в 13:44
Происшествия
Пять человек пострадали в ДТП с бензовозом и автобусом под Петербургом
Как 5 апреля сообщил ТАСС источник в экстренных службах, авария произошла на 20-м км трассы, столкнулись легковой автомобиль, бензовоз, «Газель» и рейсовый автобус № К565.
Обновлено в 11:51
Происшествия
Суд арестовал скрывавшегося фигуранта дела Абызова
Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу бывшего гендиректора новосибирской компании "Региональные электрические сети" Сергея Ильичева — шестого фигуранта дела Михаила Абызова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:24
Гаджеты
Microsoft анонсировала Windows 10 May 2019 Update
Компания Microsoft анонсировала обновление Windows 10 May 2019 Update.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Нервный срыв врача в Подмосковье попал на видео
Обновлено в 12:45
Политика
На Украине пообещали отменить поезда из Киева и Львова в Москву
Поезда из Киева и Львова в Москву отменят в ближайшие несколько лет, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
Обновлено в 13:20
Общество
В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей
Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
Обновлено в 13:43
Авто
VW Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире
Volkswagen Passat стал самым продаваемым автомобилем среднего класса в мире.
Обновлено вчера в 12:34
Шоу-бизнес
Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок
Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Израиль и Греция учатся противостоять российским ракетам
По данным газеты The Jerusalem Post, в ходе учений были выявлены методы противостояния ракетам комплекса С-400.
Обновлено вчера в 11:04
Гаджеты
Xiaomi сообщила цены в рублях на смартфоны Mi 9 и Redmi 7
Модель Mi 9 доступна в двух цветовых вариациях – Ocean Blue и Piano Black – по цене 34 990 рублей за версию с 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также 37 990 рублей – за вариант 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ.
Обновлено в 02:37
Политика
Россия ответит на возможные санкции США из‐за Венесуэлы
Москва предпримет зеркальные меры в случае принятия США закона о противодействии влиянию России в Венесуэле.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Зеленский показал результаты анализа на наркотики
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook результаты сданного им анализа крови на наркотики.
Обновлено в 10:17
Театры
Врачи рассказали о состоянии Сухорукова после госпитализации
В справочной службе отметили, что актер остается в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 03:35
Политика
Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Гаджеты
Скандальное видео белорусских продавцов салона связи разозлило Xiaomi
В видеороликах сотрудники поделились впечатлениями о работе в салоне, о покупателях и о смартфонах Xiaomi в резкой, хулиганской, а в первой части - нецензурной форме.
Обновлено в 09:59
Происшествия
Пациентка психбольницы в Уфе проникла в самолет без паспорта и билета
Женщине удалось проникнуть без билета и посадочного талона на борт самолета авиакомпании Utair, готовящегося к вылету по маршруту Уфа — Москва 3 апреля.
Обновлено в 09:52
Технологии
«ВКонтакте» открыл сервис майнинга виртуальной валюты
Социальная сеть «ВКонтакте» отчиталась о первых результатах сервиса для заработка виртуальной валюты VK Coin.
Обновлено в 11:57
Экономика
«Магнит» захотел купить «Ленту»
Ретейлер «Магнит» подтвердил свое предложение о покупке 100% акций «Ленты». Об этом ТАСС 5 апреля рассказали в компании.
Обновлено в 04:41
Политика
Грудинин стал главой компании «Ил» вместо Рогозина
Обновлено вчера в 21:10
Политика
У Порошенко дали Зеленскому 24 часа, чтобы извиниться перед содомитами
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обратилась к кандидату в президенты Украины Владимиру Зеленскому с требованием в течение 24 часов извиниться перед содомитами, людьми с синдромом Дауна и другими.
Обновлено в 11:51
Общество
Минздрав призвал наказывать за призывы к отказу от прививок
Минздрав России готовит законодательные инициативы, предполагающие запрет на распространение призывов к отказу от вакцинации.
Обновлено в 02:04
Футбол
СМИ узнали о планах «МЮ» обменять Погба на двух футболистов «Реала»
По информации издания, футболист хочет перейти в мадридский «Реал» и уже попросил своего агента Мино Райолу сообщить об этом руководству испанского клуба.
Обновлено в 13:13
Здоровье
Специалисты назвали безопасную дневную норму кофеина
Специалисты одного из столичных медучреждений назвали дневную норму кофеина, которая может поступать в организм человека без ущерба для его здоровья.
Обновлено в 01:09
Наука
Ученые узнали, как страусы утратили способность летать
Обновлено в 08:17