Россия выиграла у Украины спор в ВТОВести.Ru 07:27

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Россия выиграла у Украины спор во Всемирной торговой организации, касающийся ограничений в отношении транзита украинских товаров через территорию России. В пресс-службе Минэкономразвития РФ предложили дождаться официальной публикации решения на сайте ВТО.

Россия выиграла у Украины спор в ВТО

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