Спорт
Россия выиграла медальный зачет УниверсиадыГазета.Ru 10:15
Сборная России досрочно выиграла медальный зачет Универсиады в Красноярске, сообщает ТАСС. Российские спортсмены завоевали 77 медалей (26 золотых, 29 серебряных и 22 бронзовые). У идущей на втором месте Южной Кореи шесть наград (6-2-4).
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Сборная России стала безоговорочным лидером по количеству медалей универсиады
Наш Красноярский край23:02
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