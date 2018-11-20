Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

Армия и оружие Армия и оружие Путин озвучил объем затрат на производство оружия в 2018 году «На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей», - заявил Путин на совещании по развитию вооруженных сил.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу обсудил Сирию и ситуацию в Идлибе с министром обороны Турции Встреча министров оборонных ведомств прошла в российском Сочи Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вместе со своим коллегой из Турции Хулуси Акар обсудили дальнейшие действия по демилитаризированной зоне в Идлибе, а также обстановку в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправится на ходовые испытания Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» в начале декабря отправится на первый этап заводских ходовых испытаний.

Армия и оружие Армия и оружие Россия считает размещение военной базы США в Польше прямой угрозой Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что Россия расценивает возможное появление американской военной базы в Польше в качестве прямой угрозы.

Армия и оружие Армия и оружие Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.

Армия и оружие Армия и оружие Воронежский авиазавод приступил к сборке первого Ил-96-400М Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) приступило к производству первого дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М, сообщило РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Российские С-400 превзошли американские системы ПВО Российские ЗРК С-400 "Триумф" не только в два раза дешевле американских комплексов Patriot, но и значительно превосходят их по ряду характеристик.

Армия и оружие Армия и оружие Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ обстреляли Горловку во время инаугурации Пушилина

Армия и оружие Армия и оружие США отзывают военных с мексиканской границы Военнослужащие США, развёрнутые на границе с Мексикой после сообщений о приближающемся караване мигрантов, начнут возвращаться домой уже на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта Армии США Джефри Бьюкенена.

Армия и оружие Армия и оружие Свыше 110 юнармейцев прошли отбор на международный турнир по лазертагу Свыше 110 воспитанников отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошли отбор на международный турнир по военно-спортивной игре лазертаг, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Армия и оружие Армия и оружие Имитирующие террористов мишени появятся на полигонах в Бурятии Всего в мероприятиях сплошной очистки и подготовки мишенного оборудования задействовано около 20 полигонов округа.

Армия и оружие Армия и оружие Для российских военных введут обязательный курс по защите гостайны С 2019 года для военнослужащих всех категорий вводится обязательный курс по основам защиты гостайны. Об этом пишет газета "Известия".