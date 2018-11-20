Армия и оружие
Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
РИА Новости04:01
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Армия и оружие
Путин озвучил объем затрат на производство оружия в 2018 году
«На текущий год по линии Минобороны на создание и серийное производство вооружений и военной техники были выделены значительные ресурсы, в общей сложности почти 1,5 триллиона рублей», - заявил Путин на совещании по развитию вооруженных сил.
Обновлено в 08:43
Армия и оружие
КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Шойгу обсудил Сирию и ситуацию в Идлибе с министром обороны Турции
Встреча министров оборонных ведомств прошла в российском Сочи Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вместе со своим коллегой из Турции Хулуси Акар обсудили дальнейшие действия по демилитаризированной зоне в Идлибе, а также обстановку в Сирии.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал флота Касатонов» отправится на ходовые испытания
Первый серийный фрегат «Адмирал флота Касатонов» в начале декабря отправится на первый этап заводских ходовых испытаний.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Россия считает размещение военной базы США в Польше прямой угрозой
Первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Владимир Кожин заявил, что Россия расценивает возможное появление американской военной базы в Польше в качестве прямой угрозы.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Истребители ВВС Ирака ударили по объектам террористов в Сирии
Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Ирака нанесли удары по объектам запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии.
Обновлено в 08:27
Армия и оружие
Воронежский авиазавод приступил к сборке первого Ил-96-400М
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) приступило к производству первого дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М, сообщило РИА Новости.
Обновлено в 08:28
Армия и оружие
Российские С-400 превзошли американские системы ПВО
Российские ЗРК С-400 "Триумф" не только в два раза дешевле американских комплексов Patriot, но и значительно превосходят их по ряду характеристик.
Обновлено в 07:35
Армия и оружие
Столтенберг предостерёг ЕС от дублирования функций НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Евросоюз в своих инициативах по обороне не должен соревноваться с альянсом и дублировать его функции.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Горловку во время инаугурации Пушилина
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
США отзывают военных с мексиканской границы
Военнослужащие США, развёрнутые на границе с Мексикой после сообщений о приближающемся караване мигрантов, начнут возвращаться домой уже на этой неделе, сообщает Politico со ссылкой на генерал-лейтенанта Армии США Джефри Бьюкенена.
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Свыше 110 юнармейцев прошли отбор на международный турнир по лазертагу
Свыше 110 воспитанников отрядов Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошли отбор на международный турнир по военно-спортивной игре лазертаг, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
Имитирующие террористов мишени появятся на полигонах в Бурятии
Всего в мероприятиях сплошной очистки и подготовки мишенного оборудования задействовано около 20 полигонов округа.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Для российских военных введут обязательный курс по защите гостайны
С 2019 года для военнослужащих всех категорий вводится обязательный курс по основам защиты гостайны. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Появились уникальные кадры полета тяжелых военно-транспортных самолетов
В Сети появились уникальные кадры взлетов и посадки тяжелых военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, Ил-76МД и ДРЛО А-50.
Обновлено в 07:31