Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.

Армия и оружие Армия и оружие КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей

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Армия и оружие Армия и оружие «Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море

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Армия и оружие Армия и оружие Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии

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