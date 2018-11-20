Армия и оружие
Россия победила в индийском тендере на поставку средств ПВО малой дальности на сумму полтора миллиарда долларов, сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
РИА Новости04:01
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Армия и оружие
КНДР взорвала десять охранных пунктов на границе с Южной Кореей
Обновлено в 07:04
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал, как усилить российскую армию
Военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что сложные условия на учениях, нестандартные ситуации помогут укрепить российскую армию и она будет готова к превосходству над любым противником, передает rueconomics.ru.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
СК возбудил два уголовных дела по факту обстрела жителей Донбасса
Главным следственным управлением Следственного комитета (СК) России возбуждены два новых уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Российской Федерации, за жестокое обращение и обстрелов, происходящих на регулярной основе, мирных жителей во время гражданской войны в зоне вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 05:30
Армия и оружие
Воронежский авиазавод приступил к сборке первого Ил-96-400М
Воронежское акционерное самолетостроительное общество (ВАСО) приступило к производству первого дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М, сообщило РИА Новости.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
«Адмирал Макаров» и «Адмирал Эссен» провели учения в Средиземном море
Обновлено в 06:22
Армия и оружие
Имитирующие террористов мишени появятся на полигонах в Бурятии
Всего в мероприятиях сплошной очистки и подготовки мишенного оборудования задействовано около 20 полигонов округа.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Российские С-400 превзошли американские системы ПВО
Российские С-400 обошли даже американскую «жемчужину» ПВО THAAD.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Столтенберг: Евросоюзу не стоит соревноваться с НАТО
НАТО остается фундаментом безопасности ЕС, сказал Столтенберг и добавил, что приветствует усилия Евросоюза в области обороны, которые могут помочь альянсу развить военный потенциал.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Пентагон: российские комплексы С-300 не влияют на операции США в Сирии
Обновлено в 05:37
Армия и оружие
Для российских военных введут обязательный курс по защите гостайны
С 2019 года для военнослужащих всех категорий вводится обязательный курс по основам защиты гостайны. Об этом пишет газета "Известия".
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
В Самаре стартовали сборы военной полиции
"В ходе проведения сборов будут подведены итоги деятельности, дана оценка эффективности работы органов и подразделений, обсуждены перспективы развития структуры военной полиции Вооружённых Сил Российской Федерации", рассказал генерал-лейтенант Ивановский.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие
ВМС Украины подтвердили, что США предложили передать им два фрегата
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко подтвердил, что Соединенные Штаты предложили передать Киеву два фрегата типа Oliver Hazard Perry, передает ТАСС.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие
Военные США на границе с Мексикой вернутся домой к Рождеству
Военнослужащие из США, которые находятся на юго-западной границе с Мексикой, вернутся домой к Рождеству.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Российский бульдозеры используют в восстановлении сирийских дорог
Сирия намерена закупить в РФ около 500 единиц тяжелой техники. Тяжелая российская техника поможет восстанавливать сирийские города.
Обновлено в 06:47
Армия и оружие
Волгоградские гвардейцы обслужили и отремонтировали более тысячи единиц техники
За летний период обучения 2018 года ремонтники подразделения гвардейской мотострелковой бригады, которая дислоцируется в Волгограде, отремонтировали и обслужили около одной тысячи образцов вооружения и техники.
Обновлено в 04:56