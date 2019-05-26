Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккеюКоммерсантъ 12:22

Российская сборная по хоккею обыграла в матче за бронзу чемпионата мира чешскую команду.

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккею

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