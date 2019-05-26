ЧМ по хоккею
Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккеюКоммерсантъ 12:22
Россия—
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
|13'
|14'
Михал Ржепик
|19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
|21'
Никита Гусев
|65'
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Российская сборная по хоккею обыграла в матче за бронзу чемпионата мира чешскую команду.
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