ЧМ по хоккею

Россия выиграла бронзу чемпионата мира по хоккеюКоммерсантъ 12:22

Россия
Чехия
3 – 2
победа по буллитам
Хоккей, ЧМ по хоккею 2019
Матч за третье место, сегодня
Михаил Григоренко
13'
14'
Михал Ржепик
19'
Доминик Кубалик
Артём Анисимов
21'
Никита Гусев
65'
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Российская сборная по хоккею обыграла в матче за бронзу чемпионата мира чешскую команду.
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Сборная России по хоккею обыграла Чехию и завоевала бронзу ЧМ-2019

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