Политика
Россия выдворила польского дипломата из ИркутскаИзвестия 23:02
Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара. По ее словам, действия обусловлены «принципом взаимности».
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Сотрудника Генконсульства Польши в Иркутске объявили персоной нон грата?
Глагол. Иркутское обозрение10:17
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