Политика

Россия выдворила польского дипломата из ИркутскаИзвестия 23:02

Сотрудник консульства Польши в Иркутске признан персоной нон-грата, сообщила 16 апреля пресс-секретарь польского МИДа Эва Сувара. По ее словам, действия обусловлены «принципом взаимности».
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В Иркутске сотрудника польского консульства признали персоной нон грата

РИА Новости11:26

Сотрудника консульства Польши в Иркутске назвали персоной нон-грата в России

ИрСити20:00

Персоной нон грата в России признали сотрудника польского консульства в Иркутске

ИА Альтаир20:54

Сотрудника консульства Польши в Иркутске выдворили из России

Телеинформ22:38

Сотрудник польского консульства в Иркутске объявлен персоной нон грата в России

ТАСС11:15

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Коммерсантъ09:40

Сотрудника Генконсульства Польши в Иркутске объявили персоной нон грата?

Глагол. Иркутское обозрение10:17
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Армия и оружие

Турция может внести коррективы в параметры С-400 по запросу США

Обновлено в 08:25
Гаджеты

Приложение «ВКонтакте» для Android получило темную тему

Родное приложение социальной сети «ВКонтакте» для Android обзавелось модной сейчас темной темой. iOS-версия программы получила эту возможность еще в осенью 2018 года.
Обновлено в 05:00
Происшествия

Неизвестный открыл огонь по прохожим близ ТЦ в штате Теннеси

Преступник открыл огонь возле торгового центра, расположенного рядом с национальным парком Грейт-Смоки-Маунтинс в американском штате Теннеси, передает Fox News.
Обновлено в 23:20
Хоккей

«Айлендерс» обыграл «Питтсбург» и прошел в следующий раунд плей-офф

"Айлендерс" выиграл у "Питтсбурга" (3:1) в матче первого раунда плей-офф. Клуб из Нью-Йорка победил в серии со счетом 4-0.
Обновлено в 22:09
Футбол

«Барселона» победила «Манчестер Юнайтед» в ¼ финала Лиги чемпионов

Обновлено в 16:51
Происшествия

Тело экстремала нашли прикованным к дереву в подмосковном лесу

Обновлено в 10:47
Происшествия

На трассе в Приморье нашли медвежонка в коробке

Обновлено в 22:42
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Специалисты не рекомендуют россиянам увлекаться огородничеством до окончания майских праздников.
Обновлено в 10:56
Авто

Lexus презентовал первый минивэн в истории марки

Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено в 11:12
Общество

Москвичи предпенсионного возраста смогут пройти профобучение

В столице утвердили пилотную программу профессионального обучения для людей предпенсионного возраста - она поможет москвичам развивать свои навыки, приобретать новые знания и оставаться востребованными на рынке труда.
Обновлено в 14:20
Здоровье

В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России

Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Мужчина в Южной Корее поджег квартиру и убил не менее пяти соседей

Обновлено в 23:06
Происшествия

В Швейцарии на бывшего владельца «Черкизона» завели уголовное дело

Адвокат Исмагилова узнал об уголовном деле от СМИ, источник "Коммерсанта" отметил, что активов в Швейцарии у бизнесмена нет.
Обновлено в 20:54
Общество

НТВ решит судьбу ведущего Норкина и его программы

Второго апреля телеведущий НТВ Андрей Норкин покинул эфир программы «Место встречи» посреди эфира.
Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

У Марата Башарова после развода с женой появилась новая женщина

О новой избраннице Марата пока ничего неизвестно, сам актер о своей личной жизни после развода предпочитает не говорить.
Обновлено в 04:53
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Театры

Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссер

Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в номинации «Лучшая работа режиссера в драме».
Обновлено в 14:51
Футбол

Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»

Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено в 12:53
Общество

Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО

Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Здоровье

В России увеличилось число страдающих ожирением

Обновлено в 08:33
Происшествия

Сотрудники Нотр-Дама задержали прибытие пожарных на 23 минуты

Парижская прокуратура, ведущая расследование пожара, в результате которого пострадал Нотр-Дам-де-Пари, пришла к выводу, что сотрудники собора вызвали экстренную службу с опозданием примерно на 23 минуты.
Обновлено в 23:02
Наука

Стала известна настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле

Ученые Университета Цинциннати и Китайского университета геонаук выяснили, что самое массовое вымирание живых организмов в истории Земли было вызвано извержениями вулканов.
Обновлено в 23:09
Политика

Ассанжу присудили премию Европарламента за свободу СМИ

Основателю портала WikiLeaks Джулиану Ассанжу присудили в этом году премию Европарламента за свободу СМИ.
Обновлено в 21:32
Политика

Опубликованы рейтинги Зеленского и Порошенко за пять дней до выборов

По данным социологической группы «Рейтинг», преимущество Зеленского над Порошенко составляет 30%.
Обновлено в 07:59
Единоборства

Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова

В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика

Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ

Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие

Израиль впервые применил ракету Rampage в Сирии

Обновлено вчера в 21:01
Космос

Российские космонавты выращивают траву на МКС

На международной космической станции российские космонавты Алексей Овчинин и Олег Кононенко проведут биологический эксперимент по исследованию болотной травы ряски в условиях космической невесомости.
Обновлено в 16:28
Общество

Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели

Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено в 17:57
Общество

Гороскоп на 17 апреля: Рыбы будут выкладываться по полному, а Дева проведет ревизию бюджета

Звезды гороскопа говорят, что наиболее эффективной для Рака окажется работа по дому.
Обновлено в 12:11
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