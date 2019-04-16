Политика
Россия выдворила польского дипломата из ИркутскаГазета.Ru 17:50
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости". "Власти России признали одного из сотрудников нашего консульства в Иркутске персоной нон-грата", - сказала Сувара.
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Генконсул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек объявлен персоной нон грата
Глагол. Иркутское обозрение10:17
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