Политика

Россия выдворила польского дипломата из ИркутскаГазета.Ru 17:50

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости". "Власти России признали одного из сотрудников нашего консульства в Иркутске персоной нон-грата", - сказала Сувара.
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Россия выслала польского дипломата

Телеканал 360°14:32

Из России выдворили польского дипломата

Взгляд.ру13:49

Сотрудник польского консульства в Иркутске объявлен персоной нон грата в России

ТАСС11:15

В Иркутске сотрудника польского консульства признали персоной нон грата

РИА Новости11:26

Польского дипломата выдворили из России

Lenta.ru12:53

Россия высылает польского вице-консула в Иркутске

Коммерсантъ09:40

Генконсул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек объявлен персоной нон грата

Глагол. Иркутское обозрение10:17
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Игры

Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине

Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.
Обновлено вчера в 21:55
Культура

Открылась выставка «Библия Гутенберга: начало нового времени»

Обновлено в 08:03
Кино

Технология Digital Double в малобюджетной короткометражке

Digital Double и ее применение в «Afterhours» Технология Digital Double подразумевает создание 3D-копий актеров для выполнения трюков, которые они не могут сделать на площадке.
Обновлено в 05:00
Политика

МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Экономика

Дерипаска заявил о готовности снизить долю в «Группе ГАЗ»

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в "Группе ГАЗ" аналогично тому, как он снизил ее в En+.
Обновлено в 17:54
Политика

У Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина могут смениться обязанности

В качестве альтернативной Сергею Нарышкину кандидатуры ранее называли, к примеру, вице-спикера СФ Юрия Воробьева, утверждает собеседник "Ъ", близкий к администрации президента.
Обновлено в 17:03
Хоккей

Макгрегор поздравил Овечкина с нокаутом в драке со Свечниковым

Боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор поздравил российского нападающего хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина с нокаутом в драке с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.
Обновлено в 07:03
Футбол

Ювентус — Аякс 1:2

Амстердамский "Аякс" обыграл туринский "Ювентус" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:54
Космос

В России планируют разработать новый скафандр для космонавтов

Разработку нового модульного скафандра для космонавтов планирует начать в 2019 году НПП "Звезда".
Обновлено в 18:42
Политика

СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли сменила фамилию после развода

Американская актриса Анджелина Джоли вернулась к своей девичьей фамилии после развода с актером Бредом Питтом.
Обновлено в 06:40
Здоровье

В Башкирии к врачам обращаться стали меньше, но доступнее они не стали

Значит, негативный тренд по количеству врачей мы остановили, детей у нас становится меньше, детские поликлиники мы не закрываем, – а доступность врачей мы ухудшили.
Обновлено в 07:57
Политика

Порошенко и Зеленский договорились о дебатах

Обновлено в 09:58
Экономика

Официально отменили три налоговых декларации

Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ с поправками в НК подписал президент.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Криминалисты назвали вероятную причину пожара в Нотр-Дам-де-Пари

Обновлено в 17:55
Футбол

Де Хеа подвел «Юнайтед» в самый ответственный момент. Пропустил под собой удар Месси

«МЮ» летит на «Камп Ноу» 0:2. Команду Сульшера внезапно подвел Давид Де Хеа – он пропустил под собой удар Месси с правой.
Обновлено в 16:03
Происшествия

Первый сигнал о пожаре в Нотр-Дам де Пари проигнорировали

В день пожара в соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) сигнализация о возгорании срабатывала дважды.
Обновлено в 17:11
Общество

Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

Госдума приняла закон о надежном интернете

Законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Обновлено в 04:29
Экономика

Кабмин проиндексировал на 4,3% отдельные выплаты военным и полицейским

Некоторые компенсации и пособия для военнослужащих и сотрудников силовых ведомств увеличатся на 4,3%. Соответствующее постановление подписал глава Правительства Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 03:55
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

С восхищением и уважением В марте социологи Левада-центра провели очередной опрос об отношении россиян к фигуре Иосифа Сталина (его итоги есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика

Порошенко намерен согласовать ввод миротворцев в Донбасс в начале июня

Украинский президент Пётр Порошенко рассчитывает на подписание документов, предусматривающих введение миротворческого контингента ООН в Донбасс, «в мае или начале июня».
Обновлено в 13:17
Здоровье

Британка не знала о своей беременности и случайно родила в ванной

Девушка не знала о своей беременности, за 9 месяцев она лишь немного поправилась. Но ее постоянно тянуло на сладкое.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев сбросил центнер

Заслуженный артист России Александр Семчев в преддверии 50-летия похудел на 100 килограммов.
Обновлено в 14:09
Авто

Nissan выпустит юбилейную спецверсию спортивного купе 370Z

Уже завтра состоится официальная премьера специальной версии купе Nissan 370Z, приуроченной к 50-летнему юбилею модели.
Обновлено в 08:53
Общество

Водолазы обследуют столичные водоемы перед купальным сезоном

Обновлено в 13:35
Здоровье

У нас было два пакетика витграсса: почему ЗОЖ-одержимость опасна

Счастливые сияющие женщины на конференции In Goop Health, проводимой пионером ЗОЖ-движения Гвинет Пэлтроу, для многих являются живым доказательством оздоравливающего эффекта нефритовых яиц и спреев от энергетических вампиров.
Обновлено в 07:54
Игры

В Sony рассказали, какой будет новая Playstation

Обновлено в 11:56
Единоборства

В Сети появилось видео боя Дацика и Тарасова

На YouTube-канале True Gym опубликована полная видеозапись поединка между ММА-блогером Артемом Тарасовым и бойцом Вячеславом Дациком.
Обновлено в 09:16
Происшествия

В Китае задержали бросавшего монеты в двигатель самолета мужчину

В Китае на несколько часов задержали рейс Хух-Хото — Чифэн авиакомпании Tianjin Airlines из-за того, что один из пассажиров бросал монеты в двигатель самолета, говорится в заявлении перевозчика.
Обновлено в 03:56
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