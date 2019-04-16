Политика
Россия выдворила польского дипломата из ИркутскаГазета.Ru 17:50
Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости". "Власти России признали одного из сотрудников нашего консульства в Иркутске персоной нон-грата", - сказала Сувара.
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Генконсул Польши в Иркутске Кшиштоф Свидерек объявлен персоной нон грата?
Глагол. Иркутское обозрение10:17
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Армия и оружие
Reuters: Триполи подвергся ракетному обстрелу
Обновлено в 19:34
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено в 07:04
Наука
Ученые: Таяние ледников создает угрозу радиоактивного загрязнения
Огромные объемы радиоактивных веществ, которые в свое время образовались в результате испытаний ядерного оружия и осели в ледниках, могут высвободиться из-за таяния льдов.
Обновлено в 06:06
Политика
СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов
Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.
Обновлено в 15:45
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено в 17:56
Космос
Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео
Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.
Обновлено в 05:53
Футбол
«Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон»
В 35-м туре Кардифф Сити на своем поле сыграет против Ливерпуля, а Брайтон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.
Обновлено в 16:37
Общество
Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО
Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).
Обновлено в 07:43
Политика
Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.
Обновлено в 18:44
Экономика
Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы
Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки
По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.
Обновлено в 19:57
Авто
Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения
На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.
Обновлено в 12:28
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 19:38
Происшествия
Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
"Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.
Обновлено в 17:32
Наука
Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти
Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу метро в Москве
Обновлено в 03:31
Политика
МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию
В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено в 19:44
Общество
В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России
Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.
Обновлено в 12:26
Политика
Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина»
Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.
Обновлено в 19:50
Происшествия
ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов
Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.
Обновлено в 19:31
Единоборства
Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова
В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.
Обновлено в 11:00
Политика
Надежда Савченко освобождена из-под стражи
Обновлено в 02:24
Политика
На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах
Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:33
Футбол
Массимилиано Аллегри: хочу продолжать работать с «Ювентусом»
Туринцы проиграли дома "Аяксу" 1:2 и завершили борьбу. Тем не менее главный тренер Массимилиано Аллегри намерен работать с "Юве" и дальше.
Обновлено в 19:57
Политика
МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал
Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.
Обновлено в 15:09
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено в 06:41
Политика
«Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда
По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.
Обновлено в 19:00
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено в 02:50
Здоровье
Ярославские врачи обратились к губернатору и правительству с просьбой защитить их от оппозиции
Обращение к губернатору Дмитрию Миронову и правительству Ярославской области на своем сайте разместили врачи больницы № 3 Ярославля.
Обновлено в 07:04