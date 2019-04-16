Россия выдворила польского дипломата из ИркутскаГазета.Ru 17:50

Пресс-секретарь МИД Польши Эва Сувара заявила, что российские власти признали персоной нон грата сотрудника консульства в Иркутске, сообщает РИА "Новости". "Власти России признали одного из сотрудников нашего консульства в Иркутске персоной нон-грата", - сказала Сувара.

Происшествия В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.

Наука Ученые: Таяние ледников создает угрозу радиоактивного загрязнения Огромные объемы радиоактивных веществ, которые в свое время образовались в результате испытаний ядерного оружия и осели в ледниках, могут высвободиться из-за таяния льдов.

Политика СМИ узнали о влиянии ЦРУ на высылку Трампом российских дипломатов Президент США Дональд Трамп не планировал в 2018 году высылать 60 российских дипломатов в связи с делом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, но передумал из-за доводов директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джины Хэспел.

Происшествия Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.

Космос Разрушение спутника Intelsat 29e попало на видео Геостационарный спутник связи Intelsat 29e разрушается на околоземной орбите.

Футбол «Кардифф Сити» на выезде переиграл «Брайтон» В 35-м туре Кардифф Сити на своем поле сыграет против Ливерпуля, а Брайтон в гостях встретится с Вулверхэмптоном.

Общество Вологодский суд освободил Варвару Караулову по УДО Вологодский городской суд во вторник удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

Политика Зеленский раскритиковал штаб Порошенко за организацию дебатов Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский подверг критике штаб действующего лидера страны Петра Порошенко из-за новых требований по организации дебатов.

Экономика Суд в Гааге обязал Россию возместить «Укрнафте» крымские активы Крупнейшая нефте‑ и газодобывающая компания Украины «Укрнафта» в октябре 2014 года обвинила Россию в нарушении обязательств по договору об инвестициях 1998 года.

Происшествия В США закрыли более 20 школ из-за угроз вооружённой девушки По меньшей мере 22 школы в американском штате Колорадо были временно закрыты из-за угроз вооружённой девушки.

Авто Hyundai представила кроссовер Creta нового поколения На автосалоне в Шанхае компания Hyundai презентовала новую генерацию кроссовера ix25, аналог которого в России знают под именем Creta.

Здоровье В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.

Происшествия Как прошёл пятый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева "Честно говоря, жалко ребят" Во вторник, 16 апреля, Пресненский суд столицы возобновил слушания по делу братьев Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Наука Пульс в 75 ударов в состоянии покоя повышает риск ранней смерти Если у мужчины старше 50 лет пульс в состоянии покоя составляет от 75 ударов в минуту и выше, то его вероятность уйти из жизни раньше времени в следующие 20 лет вырастает в два раза.

Политика МИД подтвердил подготовку скорого визита Ким Чен Ына в Россию В российском МИДе подтвердили, что в настоящее время ведется подготовка визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию, она должна состояться на следующей неделе, пишут "Известия" со ссылкой на источник во внешнеполитическом ведомстве.

Общество В Госдуму внесли проект закона о реновации по всей России Заксобрание Санкт-Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда на территории всей страны.

Политика Глава МИД Украины Климкин обвинил россиян в «культе Сталина» Как сообщает издание "Историческая правда", министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал данные опроса, проведенного среди граждан России, об их отношении к личности советского лидера Иосифа Сталина.

Происшествия ABC: в США неизвестный водитель умышленно сбил пешеходов Неизвестный мужчина в Филадельфии (штат Пенсильвания) во вторник умышленно сбил на автомобиле группу людей, шесть человек пострадали.

Единоборства Опубликовано видео боя националиста Дацика и блогера Тарасова В Сети появилось видео боя националиста и экс-бойца ММА Вячеслава Дацика с блогером Артемом Тарасовым.

Политика На Украине назвали ошибку Порошенко на выборах Действующий президент Украины Петр Порошенко ошибся, когда хотел использовать религию в политических целях, об этом свидетельствуют результаты первого тура выборов, заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала NewsOne.

Футбол Массимилиано Аллегри: хочу продолжать работать с «Ювентусом» Туринцы проиграли дома "Аяксу" 1:2 и завершили борьбу. Тем не менее главный тренер Массимилиано Аллегри намерен работать с "Юве" и дальше.

Политика МИД отреагировал на обращение Украины в Международный трибунал Ранее президент Петр Порошенко заявил, что поручил украинскому внешнеполитическому ведомству обратиться в Международный трибунал по морскому праву с запросом о принятии принудительных мер в отношении Москвы для освобождения моряков, задержанных за незаконное пресечение российской границы.

Игры Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity 15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.

Политика «Ъ» узнал о возможном уходе Матвиенко с поста спикера Совфеда По данным источников "Ъ", Валентину Матвиенко на посту спикера Совета Федерации может сменить нынешний глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, сама Матвиенко "может возглавить структуру, статус которой требуется изменить, например Пенсионный фонд России", которому, как предполагается, она сможет добавить влиятельности, как когда-то это произошло с верхней палатой парламента.

Авто АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA «АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.