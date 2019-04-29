Армия и оружие
Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборонуLenta.ru вчера в 06:51
Россия впервые с 2006 года не вошла в первую пятерку стран по военным расходам Согласно докладу о тенденциях в военных расходах Стокгольмского международного института исследований проблем мира (СИПРИ), оборонный бюджет России в 2018 году составил 61,4 миллиарда долларов.
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Россия впервые за долгие годы не вошла в пятёрку стран с наибольшими военными расходами
Эхо Москвывчера в 03:02
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