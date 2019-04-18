Россия ввела запрет на экспорт нефти на УкраинуRT на русском 05:28

Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов. Мы расширяем запрет на ввоз в Россию отдельных видов товаров, эта мера коснется украинской продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, стоимость которой за прошлый год составила почти $250 млн.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия вводит запрет на экспорт нефти на Украину. С 1 июня только на основании отдельных разрешений на Украину можно будет ввозить продукцию топливно-энергетического комплекса, включая уголь и нефтепродукты.

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

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