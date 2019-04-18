Россия ввела запрет на экспорт нефти на УкраинуRT на русском 05:28

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«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев. По его словам, также вводится перечень товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить на Украину только на основании отдельных разрешений.

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

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