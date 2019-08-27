Экономика

ГЛАС.RUГЛАС.RUРоссия ввела временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

Запрет вступит в силу с 7 сентября и продлится до 31 декабря 2019 года. Цель такого решения – обеспечить защиту озонового слоя над территорией страны в рамках взятых на себя обязательств в соответствии с Венской конвенцией об охране озонового слоя и Монреальским протоколом.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте
 кабмина.
Взгляд.ру02:31

Подробнее о событии

В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ

RT на русском05:42

Правительство временно ограничило ввоз озоноразрушающих веществ в Россию

РБК04:51

Правительство РФ ограничило ввоз в Россию озоноразрушающих веществ в 2019 г

Агентство Москва02:20

Кабмин ввел временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ

ТАСС03:24

В России ввели временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ

РИА Новости03:02

Россия ограничила ввоз озоноразрушающих веществ

Коммерсантъ04:27

Правительство ограничило ввоз в РФ озоноразрушающих веществ

Экономика и жизнь02:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 20:07, Вашингтон
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности в России

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) во втором квартале 2019 года составила 18,6 млн человек, или 12,7% от всего населения, следует из данных Росстата.
РБК 12:25
Футбол

«Астон Вилла» забила шесть голов в матче Кубка английской лиги, «Норвич» проиграл команде из четвертого дивизиона

Представители второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) одержали победу благодаря голу нападающего Берилы Любалы, оказавшегося единственным в матче.
Матч ТВ 17:00
Происшествия

На юге Москвы произошёл пожар в многоэтажке

RT на русском 18:45
Армия и оружие

Быть в числе первых нелегко

По итогам минувшего года дивизия противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа со штабом в Самаре заняла первое место среди соединений противовоздушной обороны в Вооружённых Силах РФ.
Красная звезда 19:30
Транспорт

Во Владивостоке перекрыли движение по трассе из-за подтоплений

Движение по Шаморовской трассе во Владивостоке перекрыто из-за подтоплений, вызванных ливнями, сообщает мэрия.
РИА Новости 19:42
Экономика

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

Мера может стать временной экономической поддержкой производителей российских товаров и организаций оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
РБК 19:39
Политика

Китайские компании купили большинство акций украинской «Мотор Сич»

По информации директора по связям с общественностью предприятия "Мотор Сич" Анатолия Малыша, китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group купили более 50% акций единственного на Украине производителя авиационных двигателей "Мотор Сич", передает ТАСС со ссылкой на "Общественное ТВ".
Инфорос 25 августа в 13:38
Кино

Умерла известная актриса Людмила Мальцева

На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Общество

Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей

Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования подготовили и направили в регионы рекомендации по профессиональной этике педагогов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 18:49
Происшествия

РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников

«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Общество

Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка

Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Кино

Крик Батлера на съемках «300 спартанцев» заставил смеяться всю команду

REGNUM 08:02
Политика

Президент Боливии решил лично поучаствовать в тушении лесных пожаров

Как сообщает Agencia Boliviana de Información, президент Боливии Эво Моралес посетил территории, охваченные лесными пожарами в регионе Чикитания в департаменте Санта-Крус, где проинспектировал работу пожарных, а также принял участие в борьбе с огнем.
Московский Комсомолец 18:33
Здоровье

Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег

Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Политика

Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.
Газета.Ru 19:58
Происшествия

Двух полицейских в Анапе обвинили в насилии над 17-летней девушкой

Известия 18:45
Происшествия

В Воронеже оперативников судят за пытки студентов пакетом и нашатырем

В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
Политика

Джонсон пообещал брексит 31 октября «при любых обстоятельствах»

«Премьер-министр заявил, что Великобритания покинет ЕС 31 октября при любых обстоятельствах и что мы, безусловно, хотим сделать это со сделкой», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:32
Экономика

МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней

Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Игры

Ролевой экшен Pagan Online в антураже славянской мифологии вышел в Steam и Wargaming.net

Компания Wargaming и студия Mad Head Games объявили о выходе ролевого экшена Pagan Online в Steam и Wargaming.net.
3DNews 15:10
Кино

Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна

Игромания.ру 19:00
Кино

Названы любимые жанры кино у россиян

Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° 07:48
Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Политика

Украинская армия привела в ужас американского инструктора

Утро.ru 13:40
Общество

Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве

Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.
Российская газета 16:11
Политика

В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа

Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Общество

Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете

Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 15:31
Технологии

Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ

Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Политика

Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева

Правоохранители во вторник, 27 августа, задержали в киевском аэропорту Жуляны Раису Богатыреву, которая при президенте Викторе Януковиче возглавляла минздрав Украины.
Известия 15:05
Происшествия

Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге

Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
Телепрограмма 17:35
Как работают Яндекс.Новости?
Главное