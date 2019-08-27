Экономика
ГЛАС.RUРоссия ввела временное ограничение на ввоз озоноразрушающих веществ
Запрет вступит в силу с 7 сентября и продлится до 31 декабря 2019 года. Цель такого решения – обеспечить защиту озонового слоя над территорией страны в рамках взятых на себя обязательств в соответствии с Венской конвенцией об охране озонового слоя и Монреальским протоколом.
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с чего всё началось
«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте кабмина.Взгляд.ру02:31
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Экономика
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Представители второй лиги Англии (четвертый по силе дивизион) одержали победу благодаря голу нападающего Берилы Любалы, оказавшегося единственным в матче.
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По итогам минувшего года дивизия противовоздушной обороны 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа со штабом в Самаре заняла первое место среди соединений противовоздушной обороны в Вооружённых Силах РФ.
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Инфорос 25 августа в 13:38
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Минпросвещения разработало рекомендации по этике для учителей
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Ведомости 18:49
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Коммерсантъ 09:02
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия 14:13
Политика
Президент Боливии решил лично поучаствовать в тушении лесных пожаров
Как сообщает Agencia Boliviana de Información, президент Боливии Эво Моралес посетил территории, охваченные лесными пожарами в регионе Чикитания в департаменте Санта-Крус, где проинспектировал работу пожарных, а также принял участие в борьбе с огнем.
Московский Комсомолец 18:33
Здоровье
Хирург из Нижнего Тагила назвал причины массового увольнения коллег
Заведующий хирургическим отделением ГКБ №1 в Нижнем Тагиле Юрий Изотеев назвал причины массового увольнения коллег.
RT на русском 16:28
Политика
Помпео заявил, что США займутся возвращением России в G7
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что администрация Белого дома будет заниматься возвращением России в G7.
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В Воронеже государственный обвинитель предлагает судье дать 6 лет колонии для двух оперативников, пытавших студентов пакетом и нашатырным спиртом.
Росбалт 11:30
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RT на русском 15:32
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МВД поддержало инициативу банков о блокировке карт на 30 дней
Министерство внутренних дел (МВД) России поддержало инициативу банков о блокировке операций по картам в случае подозрительных транзакций на длительный срок, а не на два дня, как сейчас.
РБК 13:45
Игры
Ролевой экшен Pagan Online в антураже славянской мифологии вышел в Steam и Wargaming.net
Компания Wargaming и студия Mad Head Games объявили о выходе ролевого экшена Pagan Online в Steam и Wargaming.net.
3DNews 15:10
Кино
Авторы экранизации Mortal Kombat нашли Скорпиона и Шан Цзуна
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Армия и оружие
Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет
"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
Собянин повысил с 1 сентября минимальную пенсию в Москве
Минимальная пенсия неработающих пенсионеров в столице с 1 сентября вырастет на две тысячи рублей.
Российская газета 16:11
Политика
В МИД Польши сравнили «Северный поток» с пактом Молотова-Риббентропа
Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
РИА Новости 08:07
Общество
Клишас рассказал о пользе идентификации пользователей в Интернете
Вопрос деанонимизации пользователей интернета поможет снизить уровень преступности в сети, заявил РИА Новости во вторник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
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Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
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Ferra 08:46
Политика
Бывшего министра здравоохранения Украины задержали в аэропорту Киева
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Александр Друзь сбил велосипедиста в Санкт-Петербурге
Звезда интеллектуального шоу был за рулем Volkswagen Polo.
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