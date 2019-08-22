с чего всё началось

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".

Происшествия В Чечне на газовой заправке произошел взрыв Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.

Происшествия Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».

Политика Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году «Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.

Транспорт Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Музыка Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.

Политика Трамп планирует отменить получение гражданства по рождению в США Лидер США Дональд Трамп проинформировал, что его администрация изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории государства.

Армия и оружие Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме «Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».

Кино Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Кино Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.

Гаджеты Samsung подшутила над владельцами устройств Apple Компания Samsung выпустила набор странных анимированных изображений с целью подшутить над владельцами устройств Apple из-за проблемы так называемых «зеленых пузырей».

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Происшествия Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.