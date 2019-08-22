Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»РИА Новости вчера в 23:41
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".
Читать в источнике
Оценить177
с чего всё началось
Корабль «Союз МС-14» в 06:38 мск стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию с российским роботом «Федором» (позывной Skybot-F850) на борту, сообщается в твиттере Роскосмоса.Новая газета00:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:22, Ашберн
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
Обновлено 20 августа в 22:34
Происшествия
В Чечне на газовой заправке произошел взрыв
Газовая заправка взорвалась в селе Серноводское Сунженского района Чечни. Об этом ТАСС сообщил в четверг глава района Назарбек Терхоев.
Обновлено в 06:37
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, пишут СМИ
Евросоюз не поддерживает возвращение России в G7, пока не будут устранены причины, из-за которых она была исключена, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный источник в структурах ЕС.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Сотрудник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности торговой сети «Магнит» скончался от передозировки наркотиками. Об этом сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 07:14
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Происшествия
На Урал направили комиссию МВД, где полицейских задержали за изнасилование
Обновлено в 07:41
Транспорт
Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше
Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Музыка
Певице Наргиз запретили исполнять песни Фадеева
Певица Наргиз Закирова сообщила, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева исполнять созданные им композиции.
Обновлено в 08:16
Политика
Трамп планирует отменить получение гражданства по рождению в США
Лидер США Дональд Трамп проинформировал, что его администрация изучает вопрос об отмене автоматического предоставления гражданства детям, родившимся на территории государства.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Армия и оружие
Армия США ищет авторов для книги о войне во Вьетнаме
«Управление Армии США по заключению контрактов в Уоррене выпускает данное исследование рынка, чтобы заключить контракт с автором, который сможет взять на себя сбор информации, а также написание и редактирование исчерпывающей рукописи на тему операций Армии США в ходе войны во Вьетнаме в период с октября 1968 года по июнь 1970 года», — говорится в описании проекта «Книга о войне во Вьетнаме».
Обновлено в 00:24
Кино
Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину
Сербский актер Милош Бикович сообщил в Twitter о том, что ему запретили въезд на Украину.
Обновлено в 07:32
Политика
Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной
Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Гаджеты
Samsung подшутила над владельцами устройств Apple
Компания Samsung выпустила набор странных анимированных изображений с целью подшутить над владельцами устройств Apple из-за проблемы так называемых «зеленых пузырей».
Обновлено в 07:04
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета
Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Футбол
Аналитика «Вердера» оштрафовали на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» при помощи дрона
Региональный совет Карлсруэ оштрафовал аналитика «Вердера» на 500 евро за шпионаж за тренировкой «Хоффенхайма» с помощью дрона.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
Сирийская авиация обстреляла турецких наблюдателей в «большом Идлибе»
Обновлено в 07:32
Происшествия
Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке
Санкт-петербургские врачи прибыли в больницу турецкого города Денизли, где в критическом состоянии находится 12-летняя россиянка, пострадавшая после несчастного случая в бассейне отеля, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Обновлено в 07:05
Футбол
Лукаку: «Я собирался перейти в „Челси“, но тут позвонил Моуриньо»
В интервью YouTube-каналу LightHarted бельгиец признался, что изначально собирался присоединиться к "Челси". Я уходил и собирался в "Челси".
Обновлено в 07:39