с чего всё началось

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".

Общество ВЦИОМ: Россияне испытывают гордость при виде триколора При виде флага своей страны 84% россиян испытывают гордость и симпатию.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8 Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.

Технологии Устройство Cybershoes позволит ходить в виртуальной реальности Австрийские производители выпустили устройство Cybershoes, которое позволяет ходить в виртуальной реальности.

Шоу-бизнес Волочкова пришла на презентацию книги в платье и фате Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.

Происшествия Галямину арестовали еще на 10 суток Тверской суд Москвы арестовал еще на десять суток незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы, муниципального депутата Тимирязевского района Юлию Галямину.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Шоу-бизнес Отцом впервые станет Квентин Тарантино Впервые станут родителями певица Даниэла Пик и американский режиссер Квентин Тарантино.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Политика Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы» Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".

Футбол ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборной ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4» По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Армия и оружие Обнародованы снимки затопленной у берегов США немецкой подлодки В Соединённых Штатах опубликованы фотографии немецкой подлодки U-166, которая в годы Второй мировой войны была подбита американцами в Мексиканском заливе.

Наука Синтезирована новая форма углерода Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.

Футбол МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ Уголовное дело возбуждено по факту оказания противоправного влияния на результат матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между "Чайкой" из Ростовской области и новороссийским "Черноморцем", сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Политика Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.