Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»РИА Новости вчера в 23:41
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".
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с чего всё началось
Корабль «Союз МС-14» в 06:38 мск стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию с российским роботом «Федором» (позывной Skybot-F850) на борту, сообщается в твиттере Роскосмоса.Новая газета00:19
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Общество
ВЦИОМ: Россияне испытывают гордость при виде триколора
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Обновлено в 04:52
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Обновлено в 06:53
Технологии
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Немало разговоров вызвал и наряд Волочковой. На Анастасии было белое прозрачное платье и фата, пишет кр.ru.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
Галямину арестовали еще на 10 суток
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Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес
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Обновлено в 02:25
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Обновлено в 01:01
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
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Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Политика
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
Обновлено в 06:12
Футбол
ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборной
ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год.
Обновлено в 06:10
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Армия и оружие
Российские летчики могут получить компактные автоматы
Обновлено в 03:21
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Кино
Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Обнародованы снимки затопленной у берегов США немецкой подлодки
В Соединённых Штатах опубликованы фотографии немецкой подлодки U-166, которая в годы Второй мировой войны была подбита американцами в Мексиканском заливе.
Обновлено в 03:31
Авто
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
Обновлено в 04:00
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Экономика
Рослесхоз оценил ущерб от лесных пожаров в 7 млрд рублей
Обновлено вчера в 11:24
Футбол
МВД возбудило уголовное дело о договорном характере матча ПФЛ
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Обновлено в 05:50
Политика
Трамп счел некрасивым отказ Дании продавать Гренландию
Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство в связи с тем, в какой форме премьер Дании Метте Фредриксен заявила об отказе от возможной сделки по продаже Гренландии.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек
По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Москве нелегальный работник морга заработал 13 млн рублей
Работник одного из столичных моргов за три месяца заработал 13 млн рублей, притом что он не был официально трудоустроен в учреждении.
Обновлено в 06:20