Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»РИА Новости вчера в 23:41

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".
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с чего всё началось
Корабль «Союз МС-14» в 06:38 мск стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию с российским роботом «Федором» (позывной Skybot-F850) на борту, сообщается
 в твиттере Роскосмоса.
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