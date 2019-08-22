Космос
Россия впервые запустила в космос робота «Федора»РИА Новости вчера в 23:41
Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".
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с чего всё началось
Корабль «Союз МС-14» в 06:38 мск стартовал с космодрома Байконур на Международную космическую станцию с российским роботом «Федором» (позывной Skybot-F850) на борту, сообщается в твиттере Роскосмоса.Новая газета00:19
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Обновлено в 03:53
Политика
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Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.
Обновлено в 04:48
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Обновлено в 03:54
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Политика
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Обновлено в 04:55
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Полицейские в Москве задержали мужчину, которого подозревают в незаконном предпринимательстве в сфере ритуальных услуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Обновлено 20 августа в 22:34
Политика
Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года
Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.
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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
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Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний
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