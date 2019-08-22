Космос

Россия впервые запустила в космос робота «Федора»РИА Новости вчера в 23:41

Российский человекоподобный робот "Федор" впервые полетел в космос на корабле "Союз МС-14". С космодрома Байконур в Казахстане в 06:38 по московскому времени стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а", трансляцию запуска вел "Роскосмос".
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Робот «Федор» отправился в космос на ракете «Союз»

URA.Ru01:10

С Байконура запустили Самарскую ракету «Союз‑2.1а» с роботом на борту

СитиТрафик02:15

Корабль «Союз» с роботом «Федором» вышел на орбиту

РИА Новостивчера в 23:50

К МКС отправился первый российский робот-аватар

Российская газета01:25

С Байконура стартовала ракета «Союз» с роботом Федором на борту

Комсомольская правда00:50

Рогозин заговорил с роботом

Газета.Ru01:51

Робот «Федор» сообщил, что первая часть летных испытаний прошла в штатном режиме

ТАСС01:51
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 03:56, Ашберн
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Путин и Зеленский договорились по украинским морякам

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
Обновлено вчера в 09:45
Шоу-бизнес

У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ

Обновлено вчера в 04:44
Футбол

«Зенит» получил штраф за драку болельщиков с ОМОНом

Обновлено в 01:27
Политика

В Великобритании снимут сериал о Путине

Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.
Обновлено в 03:45
Политика

Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.
Обновлено вчера в 22:02
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Армия и оружие

Ядерный «Буревестник» подчинится российской «Мертвой руке»

Обновлено 20 августа в 17:09
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Происшествия

Неизвестные избили актеров екатеринбургского «Коляда-театра»

Обновлено в 03:41
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки

Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика

«Ъ»: Минфин может повысить налоговую нагрузку на нефтяную отрасль

Минфин России может повысить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для компенсации затрат на инвестиционные стимулы "Роснефти" и "Газпром нефти", разрабатывающим Приобское месторождение.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье

В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.
Обновлено в 01:00
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Футбол

«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» в квалификации Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Шоу-бизнес

Вера Брежнева показала «утепленный» пляжный образ для холодного лета

Вера Брежнева показала в своем Instagram «утепленный» пляжный образ для холодного лета.
Обновлено в 02:25
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году.
Обновлено вчера в 18:24
Общество

Каждый пятый россиянин поверил в свое влияние на решения властей

Как россияне видят свое влияние на власть Почти пятая часть россиян (19%) считает, что может влиять на принятие государственных решений в стране в целом, следует из опроса Левада-центра, проведенного в июле (копия есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено вчера в 15:14
Экономика

Объем свободных денег у россиян в июле вырос на 20%

Объем свободных денег у россиян в июле вырос по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 20,6%, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

Активисты SERB ворвались в Сахаровский центр в Москве

Как сообщает портал «ОВД-Инфо», активисты заявили, что мероприятие якобы спонсирует Госдепартамент США, и сами же вызвали полицию.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

После обрушения на шахте в Свердловской области заблокирован горняк

В Свердловской области произошло обрушение породы на шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске. Заблокированным оказался один человек.
Обновлено вчера в 09:30
Политика

Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
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