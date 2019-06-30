Политика
Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в КремлеГазета.Ru 09:30
Владимир Путин впервые услышал от Дональда Трампа слова о готовности к нормализации российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о встрече двух лидеров на саммите G20 в Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Футбол
Глушаков провел первую тренировку с новым клубом
Обновлено в 06:23
Общество
В Петербурге и Ленинградской области 1 июля ждут дождь и грозу
В понедельник, 1 июля, в городе и области ожидается облачная облачная с прояснениями погода.
Обновлено в 10:29
Экономика
Ростех обсудит с банками реструктуризацию долгов ОАК
Ростех будет вести переговоры с банками о реструктуризации долговых обязательств Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на канале "Россия-1".
Обновлено в 10:19
Происшествия
В Китае два человека погибли при взрыве на химическом заводе
Два человека погибли, девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе в китайской провинции Аньхой, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные органы реагирования на чрезвычайные ситуации.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Кино
«Восставший из ада» превратится в сериал
Недавно о желании снять полнометражный ремейк «Восставшего» заявлял сценарист «Темного рыцаря» Дэвид С. Гойер.
Обновлено в 08:13
Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 10:28
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46
Космос
SpaceX потеряла связь с тремя спутниками
Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
Обновлено в 06:45
Авто
Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах
Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
Ольга Арнтгольц впервые показала мужа и подросшего сына
Сын Арнтгольц растет маленьким стилягой, чем очаровал, кажется, всех подруг своей мамы.
Обновлено в 01:00
Кино
Рей из «Звездных войн» покинула сагу
Следующий фильм станет последним для персонажа Дейзи Ридли. Персонаж Дейзи Ридли не появится в следующих частях франшизы "Звездные войны".
Обновлено в 04:36
Энергетика
«Нафтогаз» обвинил «Газпром» в срыве поставок газа
Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
Обновлено 28 июня в 18:53
Шоу-бизнес
Ксению Собчак назвали приемной дочерью Анатолия Собчака
Обновлено в 11:11
Авто
Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль
Для вертолета «Ансат» создадут салон, как у президентского автомобиля Aurus. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:44
Авто
В РФ станет доступной аренда машины на длительный срок
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Автоспорт
Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии
Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Обновлено в 11:46
Игры
В Steam нашли поддельный Cyberpunk
Обновлено в 08:02
Происшествия
Американка умерла от пореза ноги на пляже
Обновлено в 10:55
Авто
Названа стоимость нового поколения Ford Mustang Shelby GT500
Стоимость Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года начинается с 70 300 долларов, подтверждает Ford.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы
В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
Политика
Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
Обновлено в 11:46