Политика

Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в КремлеГазета.Ru 09:30

Владимир Путин впервые услышал от Дональда Трампа слова о готовности к нормализации российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о встрече двух лидеров на саммите G20 в Осаке.
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Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в Кремле

Газета.Ru09:30

Песков: мы впервые почувствовали взаимность от Трампа

Вести.Ru06:35

Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с Россией, заявил Песков

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Песков рассказал подробности переговоров Путина и Трампа

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Песков назвал конструктивным обсуждение Украины на G20

Телеканал 360°07:40
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Экономика

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Политика

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Происшествия

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Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
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Кино

«Восставший из ада» превратится в сериал

Недавно о желании снять полнометражный ремейк «Восставшего» заявлял сценарист «Темного рыцаря» Дэвид С. Гойер.
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Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
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Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

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Происшествия

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Происшествия

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«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

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SpaceX потеряла связь с тремя спутниками

Американская компания SpaceX, запустившая на околоземную орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, потеряла связь с тремя из них.
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Эксперты развеяли пять мифов о дизельных моторах

Машины с дизельными двигателями пользуются высокой популярностью, однако некоторые автолюбители по-прежнему верят в некоторые мифы о данных агрегатах.
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Энергетика

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Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко отреагировал на слова главы "Газпрома" Алексея Миллера о транзите российского газа, передает РИА "Новости".
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Обновлено в 11:11
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Салон российских вертолетов стилизуют под президентский автомобиль

Для вертолета «Ансат» создадут салон, как у президентского автомобиля Aurus. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, передает ТАСС.
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Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

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Происшествия

В Казахстане произошла массовая драка из-за фото

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Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

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Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен победил в гонке 9-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии.
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В Steam нашли поддельный Cyberpunk

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Американка умерла от пореза ноги на пляже

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Стоимость Ford Mustang Shelby GT500 2020 модельного года начинается с 70 300 долларов, подтверждает Ford.
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Происшествия

Режиссера Агнию Галданову избили в центре Москвы

В центре Москвы напали на режиссера Агнию Галданову. Инцидент произошел на улице Каретный Ряд, напротив Петровки, 38.
Обновлено в 05:17
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Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
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