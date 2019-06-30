Политика
Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в КремлеГазета.Ru 09:30
Владимир Путин впервые услышал от Дональда Трампа слова о готовности к нормализации российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о встрече двух лидеров на саммите G20 в Осаке.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 10:19, Ашберн
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях людей
Группа ученых из Дании, Норвегии и Германии пришли к выводу, что примерно десять процентов людей испытывают так называемые околосмертные переживания, или околосмертный опыт.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»
Обновлено в 05:11
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено вчера в 03:11
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Политика
Музей мадам Тюссо убрал восковую Терезу Мэй на склад
Обновлено в 05:47
Культура
Грузинская оперная певица попросила прощения за выступление в России
Грузинская оперная певица Анита Рачвелишвили извинилась перед своими соотечественниками за то, что в 2014 году выступала в России.
Обновлено в 09:14
Политика
Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо оказался в неловкой ситуации на саммите G20 в японской Осаке.
Обновлено в 06:14
Кино
Умерла актриса Евгения Дембская
«29 июня 2019 на 99-м году жизни перестало биться сердце народной артистки Украины, почётного гражданина города Одессы, кавалера Ордена княгини Ольги — Евгении Михайловны Дембской», — говорится в тексте.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Застрявшую в лифте женщину спасло вино
Обновлено вчера в 12:50
Космос
Пять спутников войдут в орбитальную группировку стран БРИКС
Индийская организация космических исследований ISRO опубликовала доклад о космических аппаратах, которые войдут в орбитальную группировку стран БРИКС, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на РИА Новости.
Обновлено 28 июня в 06:27
Общество
В Карелии пройдет III международный фестиваль спорта EcoFest Ruskeala
29-30 июня, в разгар белых ночей, Карелия уже в третий раз будет принимать участников международного фестиваля спорта EcoFest Ruskeala/ Тайные тропы земли "Калевала".
Обновлено 28 июня в 05:15
Политика
Песков сообщил, как на саммите G20 обсуждали Украину
В ходе переговоров президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом и другими лидерами на саммите G20 в Осаке была затронута ситуация на Украине, подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:07
Политика
Макрон пообещал приехать в Россию на День Победы
Обновлено в 07:05
Футбол
«Локомотив» объявил об уходе Тарасова
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Гаджеты
Процессор AMD Ryzen 5 3600 протестировали в CPUBenchmark
Процессор Ryzen 5 3600, продажи которого стартуют 7 июля, протестировали в бенчмарке CPUBenchmark.
Обновлено в 09:40
Кино
Скончался режиссер Себастьян Аларкон
Причины смерти Аларкона не называются. Отметим, чилийский режиссер Себастьян Аларкон с 1971 года проживал в Москве, учился во ВГИКе.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Елена Темникова прокомментировала слухи о романе с Серябкиной
Бывшая солистка группы «Серебро» Елена Темникова прокомментировала заявления Ольги Серябкиной об их романтических отношениях.
Обновлено в 05:13
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Метеорологи прогнозируют новый приток воды в Иркутской области, которая сильно пострадала от паводка.
Обновлено вчера в 18:02
Единоборства
Нганну за минуту нокаутировал Дос Сантоса на турнире UFC
Французско-камерунский боец смешанного стиля (ММА) Фрэнсис Нганну победил нокаутом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) бразильца Джуниора Дос Сантоса на турнире UFC on ESPN 3, проходившем в Миннеаполисе.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Армия и оружие
Тихоокеанскому флоту передали модернизированный атомный крейсер «Омск»
Тихоокеанский флот получил модернизированный атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".
Обновлено вчера в 23:47
Политика
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Раду
Певица Анастасия Приходько баллотируется в депутаты на внеочередных парламентских выборах на Украине в мажоритарном округе в Виннице, соответствующие данные опубликованы на сайте Центризбиркома.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Индия подписала соглашение на покупку ракет для вертолётов у РФ
Индия подписала соглашение о покупке у России противотанковых управляемых ракет (ПТУР) для стоящих на вооружении индийских ВВС вертолётов Ми-35.
Обновлено в 08:38
Музыка
Николай Носков снова запел после инсульта
Обновлено в 09:00
Политика
Путин провёл совещание по ситуации с паводками в Иркутской области
Обновлено вчера в 18:50
Происшествия
Суд в Ростове арестовал бывшую супругу Цеповяза
Обновлено в 10:10
Политика
В Skyscanner прокомментировали ситуацию с продажей авиабилетов в Крым
Одна из крупнейших в мире систем поиска авиабилетов Skyscanner отреагировала на ситуацию, связанную с прекращением продажи билетов в Крым, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 12:43