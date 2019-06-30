Политика
Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в КремлеГазета.Ru 09:30
Владимир Путин впервые услышал от Дональда Трампа слова о готовности к нормализации российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о встрече двух лидеров на саммите G20 в Осаке.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика
Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России
Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
Обновлено в 12:41
Хоккей
«Флорида» обменяла голкипера Раймера в «Каролину»
«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
Политика
Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области
Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
Обновлено в 07:53
Происшествия
Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске
Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика
«Марш свободы» проходит в Тбилиси
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Авто
«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели
«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
Обновлено в 11:18
Автоспорт
Вассёр насильно постриг Джовинацци после первого финиша в очках
Судя по сообщению в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео», Джовинацци и Вассёр заранее договорились, что когда Антонио наберёт первые очки в Формуле-1, то лишится части собственной шевелюры.
Обновлено в 12:16
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Наука
Ученые описали предсмертные переживания
Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Политика
Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей
Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках
Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
Футбол
«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин
Обновлено в 12:24
Спорт
Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх
Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:01
Происшествия
Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя
Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Хоккей
«Даллас» выкупил контракт Ничушкина
Обновлено в 12:41
Футбол
Федун: «„Спартаку“ осталось закрыть еще одну-две позиции»
Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все.
Обновлено в 12:16
Здоровье
Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье
Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры
На торжестве певица поймала букет невесты.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Россияне пострадали в смертельном ДТП в Грузии
Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего на территории Сагареджойского муниципалитета в Грузии.
Обновлено в 08:18
Здоровье
В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов
С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
В Сети Ксению назвали приемной дочерью Анатолия Собчака
Пользователи Instagram заявили, что Платон не может напоминать своего деда, ведь Ксения якобы является приемной дочерью Анатолия Собчака.
Обновлено в 12:32
Происшествия
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани
Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Происшествия
«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами
«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
Обновлено в 08:46