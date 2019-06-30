Политика

Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в КремлеГазета.Ru 09:30

Владимир Путин впервые услышал от Дональда Трампа слова о готовности к нормализации российско-американских отношений. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, рассказывая о встрече двух лидеров на саммите G20 в Осаке.
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Песков: Россия впервые услышала взаимность со стороны Трампа

Коммерсантъ09:13

Трамп показал стремление к конструктивному диалогу с Россией, заявил Песков

РИА Новости07:36

Песков назвал конструктивным обсуждение Украины на G20

Телеканал 360°07:40

Россия впервые увидела взаимность со стороны Трампа, считают в Кремле

Газета.Ru09:30

Кремль увидел взаимность Трампа в усилиях по нормализации отношений

РБК07:33

Песков рассказал о возникновении «взаимности» между США и Россией

Известия07:21

Песков: мы впервые почувствовали взаимность от Трампа

Вести.Ru06:35
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:19, Вашингтон
Политика

Эстония проголосует за демарш из ПАСЕ после возвращения России

Ранее делегации семи стран покинули июньскую сессию ПАСЕ после того, как Парламентская ассамблея приняла подтверждение полномочий российской власти в полном объеме.
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«Флорида Пантерз» обменяла голкипера Джеймса Раймера в «Каролину Харрикейнз», сообщает официальный сайт «ураганов».
Обновлено в 12:14
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Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу в случае необходимости подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области.
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Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
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Политика

«Марш свободы» проходит в Тбилиси

Обновлено вчера в 13:04
Политика

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«АвтоВАЗ» передумал повышать цены на некоторые модели

«АвтоВАЗ» не объяснил дилерам, почему передумал поднимать цены на Xray и 4x4.
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Автоспорт

Вассёр насильно постриг Джовинацци после первого финиша в очках

Судя по сообщению в твиттер-аккаунте «Альфа Ромео», Джовинацци и Вассёр заранее договорились, что когда Антонио наберёт первые очки в Формуле-1, то лишится части собственной шевелюры.
Обновлено в 12:16
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Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 14:46
Наука

Ученые описали предсмертные переживания

Особые переживания, или "околосмертный опыт" человека, переживаемый 10% людей в опасных ситуациях, описали ученые, сообщает MedicalXpress.
Обновлено в 10:57
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по делу Скрипалей

Разговор Владимира Путина с главой правительства Великобритании Терезой Мэй по ситуации вокруг дела Скрипалей проходил жестко и с глазу на глаз, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 11:08
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
Обновлено вчера в 15:59
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Медведева исполнит главную роль в ледовом шоу к юбилею «Сейлор Мун»

Обновлено в 11:04
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Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о своих привычках

Во время отдыха знаменитость решила рассказать поклонникам в Instagram о своих странных привычках.
Обновлено в 07:32
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В Крыму назвали наглым упорством заход эсминца США в Черное море

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«Ювентус» сообщил о прибытии Рабьо в Турин

Обновлено в 12:24
Спорт

Путин провел встречу со сборной России на Европейских играх

Президент России Владимир Путин провел встречу в Деревне спортсменов Европейских игр в Минске с членами российской сборной, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:01
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
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Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
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«Даллас» выкупил контракт Ничушкина

Обновлено в 12:41
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Федун: «„Спартаку“ осталось закрыть еще одну-две позиции»

Осталось закрыть еще одну-две позиции, и все.
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Минздрав России направил двух специалистов в зону паводка в Приангарье

Министерство здравоохранения России направил двух специалистов для помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области, сообщалось 30 июня на сайте ведомства.
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Светлана Лобода показала фото со свадьбы сестры

На торжестве певица поймала букет невесты.
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Россияне пострадали в смертельном ДТП в Грузии

Два человека погибли, еще четверо пострадали в результате ДТП, произошедшего на территории Сагареджойского муниципалитета в Грузии.
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В Башкирии внедряют автоматизированную систему мониторинга движения лекарственных препаратов

С начала следующего года в лицензированных медицинских и фармацевтических организациях России, в том числе и Башкирии, будет введена единая автоматизированная система мониторинга движения лекарственных препаратов.
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Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
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В Сети Ксению назвали приемной дочерью Анатолия Собчака

Пользователи Instagram заявили, что Платон не может напоминать своего деда, ведь Ксения якобы является приемной дочерью Анатолия Собчака.
Обновлено в 12:32
Происшествия

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дома на Кубани

Двое подростков погибли при обрушении заброшенного дачного домика в Абинском районе Краснодарского края, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе администрации района.
Обновлено в 12:58
Автоспорт

Ферстаппен обошел Феттеля в «Ф-1» после победы на Гран-при Австрии

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Происшествия

«Рольф» пообещал выполнить обязательства перед клиентами

«Наши дилерские центры работают в штатном режиме, все обязательства перед клиентами всегда выполнялись компанией "Рольф", и будут выполняться впредь»,— говорится в обращении.
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