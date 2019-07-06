Армия и оружие

Россия возродит расформированные при Горбачеве полкиLenta.ru 06:15

В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
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