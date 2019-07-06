Армия и оружие
Россия возродит расформированные при Горбачеве полкиLenta.ru 06:15
В Вооруженных силах России воссоздают понтонно-мостовые полки и отдельные ремонтно-восстановительные батальоны, которые по большей части были расформированы в советской армии с 1989 года по решению тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева.
Читать в источнике
Оценить58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 07:09, Вашингтон
Кино
Сериал про Джона Уика станет приквелом франшизы
Что касается премьеры сериала, то он, скорее всего, состоится после выхода четвертого «Джона Уика», релиз которого назначен на май 2021 года.
Обновлено в 04:28
Шоу-бизнес
Жена нового премьер-министра Великобритании копирует стиль Миддлтон
Внимательные зрители заметили, что образы герцогини активно повторяет супруга нового премьер-министра Великобритании Кэрри Симондс.
Обновлено в 03:20
Политика
Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы
Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.
Обновлено в 04:19
Политика
В МИД России рассказали о контактах с оппозицией Венесуэлы
Заместитель главы российского МИДа Сергей Рябков рассказал о контактах российской стороны с представителями оппозиции Венесуэлы.
Обновлено в 03:42
Армия и оружие
Коалиция во главе с США нанесла удар по деревне в Сирии
Самолеты международной коалиции во главе с США нанесли удары по деревне Аль-Зер на востоке провинции Дейр-эз-Зор, сообщает сирийское национальное агентство САНА со ссылкой на местный источник.
Обновлено в 04:58
Здоровье
В Минздраве предложили премировать врачей за выявление рака
Министерство здравоохранения России предложило выделять из федерального бюджета дополнительные премии врачам за выявление онкологических заболеваний у пациентов в ходе диспансеризации или профосмотра.
Обновлено в 04:58
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 10:55
Финансы
Официальный курс евро вырос до 70,64 рубля
Официальный курс евро на вторник вырос на 33,07 копейки — до 70,6417 рубля, курс доллара увеличился на 39,39 копейки, до 63,521 рубля, следует из данных Банка России.
Обновлено в 06:03
Космос
NASA назвало причину возникновения частых землетрясений на Земле
Ученые NASA назвали причину возникновения частых и разрушительных землетрясений на Земле.
Обновлено 27 июля в 22:31
Общество
В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий
В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Обновлено в 00:00
Политика
В Совфеде оценили шансы Киева на вторжение в Россию
Ранее бывший шеф-редактор украинской версии журнала Forbes Максим Кухар призвал ввести украинские войска в Россию.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Мальчика в состоянии комы нашли на улице в центре Краснодара
В Краснодаре 28 июля во дворе многоэтажки нашли 13-летнего мальчика без сознания Утром в полицию поступило сообщение о том, что на улице Длинной, 34 во дворе многоэтажного дома лежит мальчик без сознания и с телесными повреждениями.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Замминистра образования Хабаровского края отстранили после пожара
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал временно отстранил от должности заместителя министра образования и науки Александра Короля, сообщает издание AmurMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Обновлено в 05:12
Армия и оружие
Президент Сербии Вучич поблагодарил Россию за бронетранспортеры
Сербский лидер Александр Вучич осмотрел бронетранспортеры, полученные из России в рамках военно-технической помощи.
Обновлено в 05:16
Игры
Bully 2 может выйти осенью 2020 года
Сиквел Bully может выйти осенью 2020 года.
Обновлено вчера в 16:55
Экономика
FT сообщила о «борьбе кошек с собаками» вокруг СП «Яндекса» и Сбербанка
Глава банка Герман Греф не участвовал в заседании совета директоров «Яндекса» с тех пор, как сорвались переговоры по покупке доли в ИТ-компании, пишет FT со ссылкой на три источника, близких к компании.
Обновлено в 06:52
Происшествия
В Ростовской области в ДТП два человека погибли и восемь пострадали
В результате ДТП два человека погибли и восемь пострадали. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:38
Музыка
Rammstein выступит в Москве
Обновлено вчера в 17:05
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Ассоциация»
Центробанк отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация». Соответствующий приказ от 29 июля появился на сайте финансового регулятора.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Навальный может быть выписан и отправлен в спецприемник в понедельник
Оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в больнице после приступа острой аллергии («крапивница»), может быть выписан и отправлен в спецприемник уже сегодня, 29 июня, сообщила личный врач господина Навального, председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева.
Обновлено в 06:58
Футбол
«Манчестер Юнайтед» отправился в Норвегию без Лукаку
"Манчестер Юнайтед" огласил заявку команды на товарищеский матч с "Кристиансундом", который состоится в Норвегии, на родине главного тренера Оле-Гуннара Сульшера.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
В Генштабе России заявили о подготовке США 2700 боевиков в Сирии
Начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооружённых сил России Сергей Рудской заявил, что американские военнослужащие занимаются подготовкой 2700 боевиков в районе базы Эт-Танф в Сирии.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник
Обновлено вчера в 22:15
Энергетика
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
Обновлено в 03:39
Политика
Журавль в небе: Герус призвал потерпеть высокие тарифы сегодня ради устойчивой экономики завтра
По данным соцопроса компании «Рейтинг» от 18 июля, высокие тарифы на коммунальные услуги входят в топ-3 проблем страны, которые волнуют украинцев.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Актриса из фильма «Брестская крепость» погибла на Аляске
Актриса военной киноленты «Брестская крепость» Вероника Никонова, сыгравшая в фильме главную героиню Аньку, умерла в США в возрасте 24 лет.
Обновлено 27 июля в 08:49