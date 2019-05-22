Политика
Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и СловакиюПолитическая Экспертиза 02:34
Как сообщает новостное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы министерства энергетики России. Поступление качественной российской нефти в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении прокачки в сторону Польши продолжаются.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 09:21, Ашберн
Транспорт
РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.
Обновлено в 08:07
Политика
Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России
Конгресс США запросил выделить $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020 года.
Обновлено в 08:14
Транспорт
Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134
Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019
В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.
Обновлено вчера в 16:36
Музыка
Гребенщиков выпустил новый клип «Баста Раста»
Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню «Баста Раста».
Обновлено в 07:22
Общество
Улюкаев переживает из-за развода с женой
Обновлено в 07:57
Происшествия
В Польше смерч разрушил более 100 домов
Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.
Обновлено вчера в 21:36
Шоу-бизнес
На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница
Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.
Обновлено в 05:41
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Экономика
S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты
«К сожалению, возможности авиаперевозчиков в России исчерпаны», — сказал Объедков (цитата по ТАСС).
Обновлено в 07:51
Армия и оружие
Петербург и Минобороны подписали соглашение о создании парка «Патриот» в Кронштадте
Обновлено в 06:52
Политика
Путин назвал самоуправством препятствование созданию профсоюзов
Президент России Владимир Путин заявил, что позиция руководителей предприятий, которая мешает созданию профсоюзов, является самоуправством.
Обновлено в 08:11
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.
Обновлено в 07:28
Политика
В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали
Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.
Обновлено в 05:57
Экономика
ЦБ намерен запретить билеты «банка приколов»
Как рассказала "Российская газета", речь идёт не только о шуточных банкнотах, но и о монетах, имитирующих настоящие деньги.
Обновлено в 05:30
Авто
Началось производство Lada Granta Cross
Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.
Обновлено в 08:05
Интернет
Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде
Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.
Обновлено в 07:53
Происшествия
В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии
Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.
Обновлено в 06:42
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Политика
Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).
Обновлено в 07:28
Политика
Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело
Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.
Обновлено в 05:51
Политика
«Би-би-си» анонсировало шоу с ведущим Путиным
Обновлено в 06:20
Космос
Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок
Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.
Обновлено в 07:44
Общество
ФСО охраняет офшоры — кому принадлежит тайная дача за 2 млрд
Обновлено в 09:13
Политика
Украина решила выйти из ряда соглашений в рамках СНГ
В среду правительство Украины проголосовало за выход из ряда соглашений в рамках СНГ.
Обновлено в 08:59