Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и СловакиюПолитическая Экспертиза 02:34

Как сообщает новостное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы министерства энергетики России. Поступление качественной российской нефти в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении прокачки в сторону Польши продолжаются.

Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

Транспорт РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) и группа "Трансмашхолдинг" в апреле 2019 года презентовали на Рижском вокзале новый вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка.

Политика Конгресс США попросил выделить $280 млн на сдерживание России Конгресс США запросил выделить $280 млн на финансирование Фонда противостояния российскому влиянию с 1 октября 2019 года по 3 сентября 2020 года.

Транспорт Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134 Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.

Хоккей Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ-2019 В заключительном матче группового этапа сборная России выиграла у сборной Швеции со счетом 7:4. По итогам предварительного раунда российская команда заняла в группе В место с 21 очком, выиграв все семь матчей.

Музыка Гребенщиков выпустил новый клип «Баста Раста» Лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков выпустил новый клип на песню «Баста Раста».

Происшествия В Польше смерч разрушил более 100 домов Сильный смерч разрушил более 100 зданий, среди которых были 42 жилых дома, недалеко от польского Люблина в районе Войцехов.

Шоу-бизнес На вопрос о госпитализации Вилли Токарева ответила представительница Представительница Вилли Токарева была удивлена информацией о том, что певец попал в реанимацию.

Политика Путин назвал самоуправством препятствование созданию профсоюзов Президент России Владимир Путин заявил, что позиция руководителей предприятий, которая мешает созданию профсоюзов, является самоуправством.

Политика Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».

Политика Захарова назвала ошибкой призыв Зеленского усилить санкции Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского к США с просьбой усилить антироссийские санкции.

Политика В Кремле заявили, что решение о месте для храма в Екатеринбурге недостаточно проработали Решение о месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга было недостаточно проработано.

Экономика ЦБ намерен запретить билеты «банка приколов» Как рассказала "Российская газета", речь идёт не только о шуточных банкнотах, но и о монетах, имитирующих настоящие деньги.

Авто Началось производство Lada Granta Cross Продажи «внедорожной» версии Лада Гранта стартуют в начале лета – тогда же будут объявлены цены.

Интернет Пароли пользователей Google хранились в незащищенном виде Google хранил пароли части своих пользователей в незашифрованном виде на протяжении четырнадцати лет.

Происшествия В посольстве РФ рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Италии Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, сообщил пресс-атташе посольства РФ в республике Дмитрий Гурин.

Политика Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".

Наука Определение эталона килограмма изменится с 20 мая 20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.

Политика Руководитель студии «Квартал 95» назначен замглавы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил руководителя студии «Квартал 95» Ивана Баканова первым заместителем главы Службы безопасности (СБУ).

Политика Матвиенко опровергла причастность к уходу журналистов из «Коммерсанта» Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.

Происшествия Против главврача больницы в Первоуральске возбудили дело Прокуратура Свердловской области открыла дело об административном нарушении против главного врача Городской больницы Первоуральска после проверки больничного травмпункта, где как сообщали СМИ, пенсионерка на коленях спускалась по лестнице.

Космос Предприятие Роскосмоса закупит тысячи голодных пиявок Предприятие «Информационные спутниковые системы» имени Решетнёва, входящее в госкорпорацию «Роскосмос», закупит почти две тысячи медицинских пиявок.