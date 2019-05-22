Политика
Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и СловакиюПолитическая Экспертиза 02:34
Как сообщает новостное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы министерства энергетики России. Поступление качественной российской нефти в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении прокачки в сторону Польши продолжаются.
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Происшествия
В московском метро в тоннеле застряли три поезда с пассажирами
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Основатель Huawei заявил, что США недооценивают возможности компании
Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй уверен, что США недооценивают китайскую телекоммуникационную компанию, а введенные Вашингтоном ограничительные меры не нанесут ущерба развитию ею сетей 5G.
Обновлено вчера в 01:45
Политика
Киев обвинил Россию в «тяжелых пытках» десятков украинских заключенных
Бывший представитель Украины трехсторонней контактной группы в Донбассе Евгений Марчук заявил, что Москва якобы предоставляет недостоверные сведения относительно украинских военных, задержанных в России, в попытках скрыть следы "тяжелых пыток".
Обновлено в 20:58
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
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Авто
Продажи Zotye T600 с заводским ГБО стартовали в России
Обновлено в 09:11
Армия и оружие
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Военно-воздушные силы Соединённых Штатов Америки «перехватили» российские самолёты Су-35 и Ту-95 в международном воздушном пространстве в районе Аляски, заявил представитель командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
МЮ в рекордные сроки продал 52 тысячи абонементов на следующий сезон
"Манчестер Юнайтед" продал все 52 тысячи абонементов на следующий сезон в рекордные сроки, несмотря на в целом провальную прошлую кампанию.
Обновлено в 05:32
Футбол
Самый возрастной игрок в истории чемпионатов Европы завершил карьеру
В ходе чемпионата Европы-2016 во Франции Габор стал самым возрастным игроком в истории турнира, сыграв в 1/8 финала за сборную Венгрии против Бельгии (0:4) в возрасте 40 лет, 2 месяца и 25 дней.
Обновлено в 22:01
Политика
В ДНР вынесли первый приговор причастному к убийству Гиви
Первый приговор вынесен в Донецкой народной республике (ДНР) одному из причастных к убийству командира батальона "Сомали" Михаила Толстых.
Обновлено в 12:43
Политика
The Times узнала дату отставки Мэй с поста премьер-министра
Британский премьер-министр Тереза Мэй готовится уйти в отставку, объявить об этом она может уже в пятницу, 24 мая, пишет газета The Times со ссылкой на собственные источники в кабинете министров.
Обновлено в 20:56
Общество
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в 2018 году
Роспотребнадзор выявил рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 20:30
Культура
Алсу впервые прокомментировала скандальную победу дочери в «Голосе»
«Решение об участии в первый раз Микелла принимала самостоятельно, поэтому я думаю, что и теперь решение она тоже должна принять сама», — заключила Алсу.
Обновлено в 06:39
Политика
Госдеп США предупредил Турцию о негативных последствиях покупки С-400
Соединённые Штаты готовы сотрудничать с Турцией и намерены продолжить обсуждение вопроса приобретения Анкарой российских систем С-400, которое может привести к «крайне негативным последствиям».
Обновлено в 18:48
Общество
Группа жителей Курил прибыла в Японию в рамках безвизовых обменов
Группа жителей южных Курильских островов прибыла в четверг на север Японии в рамках программы безвизовых обменов.
Обновлено в 20:58
Армия и оружие
В Минобороны России сообщили о ходе работ над беспилотником «Охотник»
Россия планирует в ближайшее время завершить работу над ударным беспилотником «Охотник».
Обновлено в 17:31
Экономика
Управляющим директором «Яндекса» назначен Тигран Худавердян
Аркадий Волож продолжит управлять группой компаний «Яндекс» на посту генерального директора.
Обновлено в 16:59
Общество
Жители Казани взбунтовались против строительства мечети
Обновлено в 11:23
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Занимающаяся изготовлением сувенирной продукции американская компания Bradford Exchange выпустила монету к 75-летию окончания Второй мировой войны со странами-союзниками.
Обновлено в 21:10
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
В июне 2019 года на российском авторынке появится новый кросс-универсал LADA Granta Cross.
Обновлено в 13:39
Общество
Южно-Сахалинский горсуд рассматривает иск о выпуске плененных косаток
Сегодня в Южно-Сахалинском городском суде рассматривают иск зоозащитников о выпуске косаток из "китовой тюрьмы" в Приморье, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на юриста региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Наталью Лисицыну.
Обновлено в 21:49
Общество
В Иркутске рабочие устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты
В Иркутске рабочие из Кореи устроили забастовку из-за невыплаты зарплаты.
Обновлено в 10:27
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено в 16:44
Гаджеты
Браузер Tor вышел для устройств на Android
Анонимный браузер Tor официально вышел на Android. Его тестировали с сентября 2018 года.
Обновлено в 08:13
Общество
Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить
Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Политика
Германия отвергает санкции США против «Северного потока — 2»
Германия отвергает экстратерриториальные санкции, которые могут быть введены со стороны США в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока — 2».
Обновлено в 15:05