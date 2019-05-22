Политика

Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и СловакиюПолитическая Экспертиза 02:34

Как сообщает новостное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы министерства энергетики России. Поступление качественной российской нефти в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении прокачки в сторону Польши продолжаются.
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