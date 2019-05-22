Политика
Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и СловакиюПолитическая Экспертиза 02:34
Как сообщает новостное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы министерства энергетики России. Поступление качественной российской нефти в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении прокачки в сторону Польши продолжаются.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 07:51, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.
Обновлено в 06:47
Происшествия
Бром разлился в «Сколково», есть пострадавшие
Обновлено в 06:14
Культура
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»
С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.
Обновлено в 07:13
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Финансы
Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей
Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Политика
Ляшко назвал Зеленского узурпатором
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".
Обновлено в 06:44
Политика
Порошенко обвинили на Украине в госизмене
Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 15:32
Происшествия
Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика
Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.
Обновлено в 05:57
Авто
Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta
Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.
Обновлено в 02:16
Экономика
ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду
Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.
Обновлено в 05:46
Политика
Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором
Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.
Обновлено в 04:18
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Обновлено в 04:41
Политика
В Бишкеке началась встреча глав МИД государств-членов ШОС
В Бишкеке стартовало заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, передает корреспондент УтроNеws.
Обновлено в 02:34
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы над Аляской
Обновлено вчера в 15:41
Общество
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске
Лайнер останется здесь в качестве музейного экспоната.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Боня показала фигуру в платье собственного бренда
39-летняя Виктория Боня поучаствовала в новой фотосессии: на снимке девушка запечатлена в платье собственного бренда.
Обновлено в 04:06
Футбол
Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей
Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 05:29
Общество
Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок
Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 07:16
Политика
МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:51
Политика
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.
Обновлено в 07:24
Общество
СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой
Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро
Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.
Обновлено в 05:43
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Шоу-бизнес
Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником
Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.
Обновлено в 04:28
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42