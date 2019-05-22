Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и СловакиюПолитическая Экспертиза 02:34

Как сообщает новостное агентство, об этом проинформировали представители пресс-службы министерства энергетики России. Поступление качественной российской нефти в Венгрию и Словакию ожидается в течение недели. Переговоры о восстановлении прокачки в сторону Польши продолжаются.

Россия возобновит прокачку нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию

Происшествия Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Италии В Сети опубликовали видео с места аварии с туристическим автобусом в Италии, в котором находились россияне.

Культура Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети» С чего все началось В конце апреля дочь Алсу, десятилетняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы, победила в финале проекта, набрав 56,5 процента голосов.

Авто Toyota возродит минивэн Granvia Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.

Политика Ляшко назвал Зеленского узурпатором Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".

Политика Порошенко обвинили на Украине в госизмене Ранее Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении бывшего президента Петра Порошенко.

Происшествия Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.

Авто Стала известна стоимость российского электромобиля Zetta Новый российский электромобиль Zetta планируется запустить в продажу уже в декабре 2019 года.

Экономика ЦБ назвал предполагаемый тариф для ритейла на платежи по QR-коду Тарифы для ритейла на платежи клиентов по QR-коду могут быть на уровне 0,4%, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

Политика Зеленский назначил главу партии «Слуга народа» замглавы СБУ Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) главу партии «Слуга народа» и своего предвыборного штаба Ивана Баканова.

Шоу-бизнес Пассия Петросяна в юности крутила роман с его 73-летним директором Nation News сообщало, что Петросян и его "пассия" Брухунова появились вместе после слухов о разрыве.

Политика Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокаторским призыв и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун «перестать терпеть» Россию в Совете Безопасности ООН.

Политика В Бишкеке началась встреча глав МИД государств-членов ШОС В Бишкеке стартовало заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ШОС, передает корреспондент УтроNеws.

Шоу-бизнес Боня показала фигуру в платье собственного бренда 39-летняя Виктория Боня поучаствовала в новой фотосессии: на снимке девушка запечатлена в платье собственного бренда.

Футбол Экс-гендиректор «Динамо» хочет отсудить у клуба более 2 млн рублей Бывший генеральный директор московского "Динамо" Евгений Муравьев планирует отсудить у клуба более 2 млн рублей за досрочное расторжение контракта, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

Общество Предприятие «Роскосмоса» закажет около двух тысяч голодных пиявок Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.

Политика МВФ опроверг досрочное прекращение визита миссии на Украину Украинское представительство МВФ опровергло информацию о досрочном прекращении миссии, сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский пожаловался на президентское кресло Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован рабочим местом главы государства, сообщает ТАСС.

Общество СМИ сообщили о разводе Улюкаева с женой Бывший глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, отбывающий 8-летний срок в колонии за получение взятки, разводится с женой.

Происшествия Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро Три поезда остановились в тоннеле на Солнцевской линии метро, сообщила пресс-служба столичной подземки.

Происшествия Следователи завели дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана Следователи возбудили уголовное дело против руководителя управления Росреестра по Республике Дагестан Сафиюлы Магомедова и четырех сотрудников ведомства — Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева.

Экономика Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов» Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.

Шоу-бизнес Модель Полина Диброва удивила ростовчан откровенным купальником Жена известного телеведущего Дмитрия Диброва из Ростова-на-Дону опубликовала фото в откровенном купальнике, снимок появился в Instagram девушки.