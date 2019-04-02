Финансы
Россия возьмет пример с Норвегии по вопросам инвестирования ФНБПолитика Сегодня 09:06
Минфин планирует взять пример с Норвегии и по нему изменить правила инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев. По его словам, норвежский опыт является лучшим примером.
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В Минфине предложили кредитовать покупателей несырьевого экспорта из средств ФНБ
Экономика сегоднявчера в 10:51
Минфин предлагает использовать ФНБ для кредитования потребителей несырьевого экспорта России
Вести.Финансвчера в 11:23
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
Политика
Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии
Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
Обновлено в 17:46
Происшествия
В зоне отчуждения Чернобыля вспыхнул пожар
Обновлено в 14:09
Армия и оружие
НАТО намерена гарантировать проход судов Украины через Керченский пролив
"Речь идет о пакете [мер], который укрепляет разведку, воздушную разведку, а также предусматривает отправку большего числа кораблей стран НАТО в Черное море, чтобы гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив, Азовское море", - сказала представитель США при Североатлантическом альянсе.
Обновлено в 18:18
Политика
Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Общество
Москва уступила регионам в благосостоянии креативного класса
Специализирующаяся на аудите и консалтинге компания PwC и фонд Calvert 22 опубликовали очередной Индекс креативного капитала — исследования, который оценивает развитие новой экономики в крупнейших городах России.
Обновлено в 17:00
Космос
Ученые назвали звезды плохими отражателями света во Вселенной
Звезды выступают плохим отражателем света на просторах Вселенной.
Обновлено в 03:15
Общество
Последняя норковая ферма в Германии закрылась
Последняя в Германии норковая пушная ферма закрылась в городе Раден.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Астрахани школьник сбежал из дома в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний житель Астрахани, сбежав от матери, отправился в "кругосветное путешествие".
Обновлено в 14:16
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Общество
Названы самые «аварийные» имена водителей Москвы
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Представители США снова проигнорировали встречу по лагерю «Рукбан»
Американские военные, продолжающие незаконно удерживать сирийскую территорию в зоне «Эт-Танф», вновь не отреагировали на приглашение участвовать в совещании по вопросу беженцев лагеря «Рукбан», сообщается 2 апреля в совместном заявлении межведомственных координационных штабов России и Сирийской Арабской Республики.
Обновлено в 10:26
Экономика
Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»
Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Здоровье
Врачи Забайкалья несколько лет лечили девочку от простуды вместо рака
Читинские онкологи в апреле 2016 года диагностировали ребенку вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами.
Обновлено в 14:30
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Политика
На Украине потребовали отправить Зеленского в тюрьму за русский язык
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, комментируя итоги первого тура президентских выборов, потребовала отправить кандидата Владимира Зеленского в тюрьму за то, что он обратился к своим избирателям на русском языке.
Обновлено в 16:08
Армия и оружие
Названы первые иностранные покупатели российских Су-57, и это не Индия
Су-57 станет вторым истребителем, относящимся к пятому поколению, который будет предложен иностранным покупателям.
Обновлено в 02:47
Армия и оружие
Первый серийный Ил-76МД-90А передан ВКС
Первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Глава ГИБДД Москвы подал в отставку
Обновлено в 08:01
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол
«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей
2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Общество
Президент Израиля прервал визит в Канаду из-за ухудшения здоровья жены
Президент Израиля Реувен Ривлин прерывает визит в Канаду и срочно возвращается на родину из-за ухудшения состояния его супруги, которой недавно пересадили донорское легкое, сообщила канцелярия главы государства.
Обновлено в 16:39