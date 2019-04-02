Россия возьмет пример с Норвегии по вопросам инвестирования ФНБПолитика Сегодня 09:06

Минфин планирует взять пример с Норвегии и по нему изменить правила инвестирования Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщил заместитель министра финансов Владимир Колычев. По его словам, норвежский опыт является лучшим примером.

Россия возьмет пример с Норвегии по вопросам инвестирования ФНБ

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