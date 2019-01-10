Россия не была председателем Кимберлийского процесса с 2005 года, мы решили, что пора это исправить и выдвинули свою кандидатуру. В итоге Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и председателя — в 2020 году.

В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс – международную организацию, занимающуюся борьбой с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.

Происшествия Происшествия В Москве затопило Тушинский тоннель

Экономика Экономика Лукашенко поручил поставлять нефть в Белоруссию через Прибалтику Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился изучить возможность поставки нефти в страну через страны Балтии.

Армия и оружие Армия и оружие Зачем ВКС России уничтожили спутник системы ПРО ВКС России планово свели с орбиты космический аппарат "Космос-2430" системы предупреждения о ракетном нападении "Око".

Политика Политика Из-за санкций МС-21 остался без материалов для композитного крыла На сей раз на пути реализации проекта стоят санкции США, которые были ранее введены в отношении предприятий, участвующих в производстве композитного "черного крыла" - ключевого элемента нового российского лайнера, составляющего главное конкурентное преимущество самолета.

Политика Политика Лукашенко пригрозил России из-за налогового маневра Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия может потерять Белоруссию как союзника, если страны не договорятся по компенсации потерь в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере.

Политика Политика ПАСЕ предложила России разделить делегацию на шесть полов В письме-приглашении Парламентской ассамблеи Совета Европы в адрес российского парламента содержатся рекомендации по формированию состава делегации ПА, в том числе - учитывая гендерный принцип, при этом в документе указаны шесть полов для делегатов.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила дешевый Redmi Note 7 с 48-мегапиксельной камерой Для сравнения, два других уже анонсированных смартфона с 48-мегапиксельными камерами — Honor V20 и Huawei Nova 4 — стоят 2999 и 3399 юаней, соответственно.

Религия Религия Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу Русская православная церковь (РПЦ) пока не подавала заявку на передачу ей в пользование Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге после того, как распоряжение о порядке этой передачи 30 декабря утратило силу.

Общество Общество Глава Amazon объявил о разводе с супругой Основатель Amazon Джефф Безос объявил, что разводится со своей супругой Маккензи. Совместное заявление супругов опубликовано в Twitter.

Общество Общество Российским детям запретят приносить в школу еду из дома К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.

Космос Космос В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.

Спорт Спорт Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.

Политика Политика Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.

Общество Общество Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»

Экономика Экономика Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3% Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.

Происшествия Происшествия В Петербурге мужчины подрались в кафе из-за замечания о модной сумке Как сообщили на канале Piter.tv, драка началась из-за замечания одного из участников конфликта относительно якобы "женской" модной сумки на плече мужчины.

Происшествия Происшествия Потерпевшая по делу об изнасиловании в Уфе потребовала компенсации Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.

Музыка Музыка Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.

Экономика Экономика В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.

Энергетика Энергетика Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4% Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.

Происшествия Происшествия Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.

Общество Общество Студенты смогут получить две отсрочки от армии В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.

Армия и оружие Армия и оружие В США объяснили «молчание» России про С-500 The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.

Общество Общество ПФР объяснил, как в 2019 году будут назначаться пенсии Пенсионный фонд России рассказал о назначениях пенсий россиянам после вступления в силу нового пенсионного законодательства в 2019 году.

Экономика Экономика Вступили в силу новые тарифы ОСАГО в России С 9 января 2019 года в РФ начали действовать новые тарифы в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО).

Космос Космос Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.

Происшествия Происшествия Аварийные работы в Тушинском тоннеле завершат к утру пятницы Мэр Москвы сообщил, что авария довольно серьезная, но восстановить движение планируется в ближайшее время Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что последствия протечки в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру 11 января.

Футбол Футбол Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака» Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.

Политика Политика Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.