Политика
В 2020 году Россия возглавит Кимберлийский процесс – международную организацию, занимающуюся борьбой с теневым оборотом алмазов на мировом рынке, рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев.
Взгляд.ру00:34
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Россия не была председателем Кимберлийского процесса с 2005 года, мы решили, что пора это исправить и выдвинули свою кандидатуру. В итоге Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и председателя — в 2020 году.
— Алексей Моисеев, российский актёрКоммерсантъ 00:34
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Происшествия
В Москве затопило Тушинский тоннель
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Экономика
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Религия
Распоряжение о порядке передачи Исаакиевского собора РПЦ утратило силу
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Общество
Глава Amazon объявил о разводе с супругой
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Российским детям запретят приносить в школу еду из дома
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Космос
В Роскосмосе назвали причины переноса запуска лунных станций
Перенос запуска автоматических станций «Луна-26» и «Луна-27» на года связан с необходимостью отработки технологии мягкой посадки аппарата на поверхность естественного спутника Земли, сообщили в Роскосмосе.
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Спорт
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
Руководитель Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился подробностями визита экспертов Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Москву.
Обновлено вчера в 08:38
Политика
Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может
В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.
Обновлено в 05:51
Общество
Виктор Шкулев стал владельцем «Фонтанки.ру»
Обновлено в 05:18
Экономика
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Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
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Происшествия
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Как сообщили на канале Piter.tv, драка началась из-за замечания одного из участников конфликта относительно якобы "женской" модной сумки на плече мужчины.
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Происшествия
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Защита девушки-дознавателя, в изнасиловании которой подозреваются трое полицейских в Уфе, потребовала возмещения морального ущерба.
Обновлено в 06:55
Музыка
Милонов резко раскритиковал творчество Шнурова
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Пятому каналу инициативу Димы Билана ввести цензуру на отечественной эстраде, резко высказался о творчестве лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Обновлено вчера в 11:31
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
Российские пенсионеры, достигшие возраста 80 лет, получили с 2019 года право на надбавку к пенсии в размере 5334 рублей.
Обновлено в 02:01
Энергетика
Росстат: бензин в России в 2018 году подорожал на 9,4%
Розничные цены на бензин в России в 2018 году выросли на 9,4% по сравнению с 2017-м, следует из материалов Росстата.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Фельдшер скорой из Омска обвинила коллег-врачей в изнасиловании
По данным местного портала Om1.ru, 7 января в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, работающая фельдшером на одной из подстанций скорой помощи.
Обновлено в 02:38
Общество
Студенты смогут получить две отсрочки от армии
В настоящее время молодые люди, которым 18 лет исполнилось еще в школе, после получения отсрочки для учебы в бакалавриате не могут получить вторую отсрочку от армии для продолжения обучения в магистратуре.
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
В США объяснили «молчание» России про С-500
The National Interest пишет, что ограниченное освещение темпов разработки С-500 может быть обусловлено не технологическими трудностями в создании системы, а экономическими соображениями.
Обновлено вчера в 16:15
Общество
ПФР объяснил, как в 2019 году будут назначаться пенсии
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Обновлено вчера в 06:49
Экономика
Вступили в силу новые тарифы ОСАГО в России
С 9 января 2019 года в РФ начали действовать новые тарифы в обязательном страховании автогражданской ответственности (ОСАГО).
Обновлено 08 января в 21:56
Космос
Астрономы зафиксировали повторяющийся радиосигнал в космосе
Обсерватория CHIME в Канаде зарегистрировала повторяющиеся радиовсплески из космоса.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Аварийные работы в Тушинском тоннеле завершат к утру пятницы
Мэр Москвы сообщил, что авария довольно серьезная, но восстановить движение планируется в ближайшее время Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал журналистам, что последствия протечки в Тушинском тоннеле планируется устранить к утру 11 января.
Обновлено в 06:58
Футбол
Алекперов оказался основным акционером футбольного «Спартака»
Собственники московского "Спартака" в лице Вагита Алекперова и Леонида Федуна изменили структуру владения футбольным клубом.
Обновлено в 08:52
Политика
Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив
Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Космос
В «Роскосмосе» помогают следствию по делу о хищении денег на телескоп
"Роскосмос" помогает следствию по уголовному делу о хищении бюджетных денег, выделенных на создание новейшего космического телескопа Т-170М для обсерватории "Спектр-УФ" - российского аналога Hubble.
Обновлено в 03:32