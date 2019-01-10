Политика
Россия возглавит «Кимберлийский процесс» для контроля оборота алмазов
Россия возглавит «Кимберлийский процесс» для контроля оборота алмазовИзвестия00:54
В 2020 году Россия возглавит международную организацию «Кимберлийский процесс», которая занимается борьбой с теневым оборотом алмазов на мировом рынке.
Известия00:54
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 06:11, Ашберн
Политика
Лукашенко открестился от объединения Белоруссии и России
Лукашенко добавил, что с президентом России Владимиром Путиным они «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет».
Обновлено в 05:09
Политика
Рогозин рассказал о просьбе США создать «Союз» для полетов на Луну
США попросили Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).
Обновлено в 04:49
Политика
ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций
В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.
Обновлено в 03:59
Политика
В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии
В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.
Обновлено в 03:26
Армия и оружие
Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив
Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
В ЦАР рассказали о российской военной базе
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) может появиться российская военная база.
Обновлено в 03:57
Политика
Турция отказалась подчиняться требованию США
5 января сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД и Минобороны Турции — отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot.
Обновлено в 04:19
Армия и оружие
ВСУ обстреляли сотрудников коммунальных служб ДНР
Вооружённые формирования Украины открыли огонь по служебному автомобилю коммунального предприятия «Вода Донбасса» и ранили троих сотрудников, сообщили 10 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Обновлено в 05:55
Политика
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД.
Обновлено в 03:31
Политика
Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете
«Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 17:16
Политика
Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом
Ранее 7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Визит лидера ХАМАС в Россию перенесён
Визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву, который должен был состояться 15 января, отменён.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Россия поставила Лаосу партию самолетов Як-130
Россия поставила Лаосской Народно-Демократической Республике учебно-боевые самолеты Як-130, сообщает 10 января «Звезда» со ссылкой на корпорацию «Иркут».
Обновлено в 03:51
Политика
Человек эпохи перестройки: умер Анатолий Лукьянов
Обновлено вчера в 13:52
Армия и оружие
В Китае завершили испытания ЗРС С-400: «Аналогов нет»
Аэродинамическая мишень, имитировавшая летательный аппарат, была успешно поражена ракетой 48Н6Е, летевшей со скоростью более 600 м / с. Цель была поражена на предельной дальности — около 250 км. Программа испытаний российской ЗРС в Китае на этом завершена, сообщил источник ТАСС.
Обновлено в 03:34