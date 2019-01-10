В 2020 году Россия возглавит международную организацию «Кимберлийский процесс», которая занимается борьбой с теневым оборотом алмазов на мировом рынке.

Политика Политика Лукашенко открестился от объединения Белоруссии и России Лукашенко добавил, что с президентом России Владимиром Путиным они «однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет».

Политика Политика Рогозин рассказал о просьбе США создать «Союз» для полетов на Луну США попросили Россию разработать возвращаемую версию корабля «Союз», который мог бы доставлять астронавтов к Луне, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Политика Политика ОАК прокомментировала проблемы с выпуском самолета МС-21 из-за санкций В ОАК отметили, что после того, как АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК) попало под санкции, корпорация приняла дополнительные меры, чтобы обеспечить бесперебойный ход программы создания композитного крыла для развертывания серийного производства МС-21.

Политика Политика В Госдуму внесли законопроект, запрещающий передачу Курил Японии В Госдуму внесен законопроект, де-факто налагающий вето на подготовку правовых актов по отторжению Курильских островов от России.

Армия и оружие Армия и оружие Украина намерена продолжать проходы через Керченский пролив Украина продолжит выполнять проходы по Керченскому проливу и направлять суда в порты в Азовском море, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

Армия и оружие Армия и оружие В ЦАР рассказали о российской военной базе В Центральноафриканской Республике (ЦАР) может появиться российская военная база.

Политика Политика Турция отказалась подчиняться требованию США 5 января сообщалось, что представители американской делегации выдвинули условие МИД и Минобороны Турции — отменить заказ на C-400 в обмен на поставку Patriot.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ обстреляли сотрудников коммунальных служб ДНР Вооружённые формирования Украины открыли огонь по служебному автомобилю коммунального предприятия «Вода Донбасса» и ранили троих сотрудников, сообщили 10 января в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Политика Политика В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД.

Политика Политика Трамп назвал пустой тратой времени переговоры с демократами о бюджете «Только что завершил встречу с Чаком и Нэнси, пустая трата времени», — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Политика Политика Ким Чен Ын пообещал постараться на встрече с Трампом Ранее 7 января сообщалось, что власти США и КНДР обсуждают возможность и детали проведения новой встречи между лидерами двух стран.

Политика Политика Визит лидера ХАМАС в Россию перенесён Визит лидера ХАМАС Исмаила Хании в Москву, который должен был состояться 15 января, отменён.

Армия и оружие Армия и оружие Россия поставила Лаосу партию самолетов Як-130 Россия поставила Лаосской Народно-Демократической Республике учебно-боевые самолеты Як-130, сообщает 10 января «Звезда» со ссылкой на корпорацию «Иркут».

Политика Политика Человек эпохи перестройки: умер Анатолий Лукьянов