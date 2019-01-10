Россия не была председателем Кимберлийского процесса с 2005 года, мы решили, что пора это исправить и выдвинули свою кандидатуру. В итоге Россия заняла пост вице-председателя Кимберлийского процесса в 2019 году и председателя — в 2020 году.

В 2020 году Россия станет во главе организации «Кимберлийский процесс», сменив на этом посту Индию. Российская Федерация не возглавляла эту международную организацию с 2005 года, поэтому в Минфине решили исправить это положение и выдвинули кандидатуру нашей страны, которая была одобрена.

Политика Политика Лукашенко: Речи об объединении России и Белоруссии быть не может В Кремле заявили, что вопрос об интеграции России и Белоруссии в единое государство на повестке дня не стоит.

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