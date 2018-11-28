Здоровье
Лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) среди стран Европы стали Россия, Украина и Белоруссия.
РБКвчера в 16:13
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с чего всё началось
В Европе бушует эпидемия ВИЧ - Россия занимает первое место по числу заражений, за ней следуют Украина и Белоруссия, сообщается в новом докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний и Европейского регионального бюро ВОЗ.Газета.Ruвчера в 05:11
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Россия оказалась лидером по количеству ВИЧ‐зараженных в Европе. Кто в зоне риска?
Телеканал 360°вчера в 16:01
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Здоровье
Во рту строителя выросла опухоль размером с голову
Огромная опухоль на нижней челюсти филиппинского строителя достигла размеров, сопоставимых с размером его черепа.
Обновлено в 00:33
Здоровье
Роспотребнадзор предупреждает россиян о вспышке лихорадки Зика в Индии
Роспотребнадзор предупреждает о второй в 2018 году в Индии вспышке лихорадки Зика. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 00:55
Здоровье
Власти Москвы выделили гранты на 40 млн рублей на борьбу с раком
Столичные власти по итогам 6 месяцев 2018 года выделили медучреждениям почти 40 млн рублей по программе раннего выявления онкологических заболеваний, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Обновлено вчера в 23:58
Здоровье
Саратовская область попала в антилидеры рейтинга здоровья детей
Как оказалось, Саратовская область попала в число десяти субъектов РФ с самой большой долей детей, состоящих в третьей-пятой «группах здоровья».
Обновлено в 00:51
Здоровье
В поликлиниках России увеличится число онкологов
В городских и районных поликлиниках России в рамках программы по борьбе с раком увеличится число онкологов.
Обновлено вчера в 17:52
Здоровье
Волонтёрство поможет кузбасским школьникам сдать ЕГЭ
В областном совете идею поддержали и пообещали помочь успешной реализации задуманного проекта.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Тульские больницы получили три новых мобильных медицинских комплекса
Больницам Тульской области передали три новых мобильных медицинских комплекса.
Обновлено вчера в 14:00
Здоровье
Пермячка спасла младшую сестру, отдав ей свою почку
В октябре 2018 года врачи подключили пермячку к аппарату «искусственная» почка.
Обновлено в 00:08
Здоровье
Врачи рассказали, как резкая смена погоды влияет на кузбассовцев
Заведующая приёмным отделением кемеровского областного кардиодиспансера Алла Клиенкова рассказала о том, как резкие перепады температур, которые наблюдаются сейчас в Кузбассе, влияют на здоровье и самочувствие пациентов.
Обновлено в 00:27
Здоровье
26-килограммовая киста британки считалась беременностью
Обновлено вчера в 22:40
Здоровье
Лишь каждый пятый работоспособный инвалид имеет работу на Кубани
По словам спикера ЗСК Юрия Бурлачко, сегодня на Кубани проживают около 140 тыс. инвалидов работоспособного возраста, но работает только каждый пятый.
Обновлено вчера в 11:35
Здоровье
Робот-гинеколог впервые в России прооперировал ребёнка
Специалисты петербургского исследовательского центра имени Алмазова провели первую в России гинекологическую операцию несовершеннолетней пациентке с помощью робота.
Обновлено вчера в 06:30
Здоровье
Работающим в Красноярском крае фельдшерам компенсируют аренду жилья
Фельдшеры, работающие в Красноярском крае, получат компенсацию аренды жилья. Раньше такая возможность была только у врачей.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
У смеявшегося по 17 часов в день ребенка нашли опухоль мозга
Обновлено в 00:41
Здоровье
Вероника Скворцова: в России будет создан единый регистр тех, кто получает льготные лекарства
Министр добавила, что также будет создан единый перечень лекарств для льготников.
Обновлено вчера в 15:06