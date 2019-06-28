Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.

с чего всё началось

Россия стала лидером рейтинга стран с самым дешёвым безлимитным Интернетом. Средняя стоимость такого тарифа составила 613 руб. по сравнению с 2791,8 руб. в среднем по миру в месяц.

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