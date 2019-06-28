Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешёвым безлимитным ИнтернетомNews.ru 03:14
Россия стала лидером рейтинга стран с самым дешёвым безлимитным Интернетом. Средняя стоимость такого тарифа составила 613 руб. по сравнению с 2791,8 руб. в среднем по миру в месяц.
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Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.Коммерсантъвчера в 18:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:24, Вашингтон
Политика
Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией
Отношения между Великобританией и Россией не улучшатся при наличии угроз со стороны Москвы Лондону и его союзникам.
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Политика
Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике
Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Экономика
Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд
Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Авто
Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором
Volkswagen объявил о старте продаж большого кроссовера Teramont с 249-сильным 3,6-литровым атмосферным двигателем V6, который заменил тот же мотор мощностью 280 лошадиных сил.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Авто
Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One
Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Футбол
В сети появились фото гостевой формы МЮ на следующий сезон
Обновлено в 12:54
Музыка
Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей
Обновлено в 09:43
Экономика
Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
В черный список ЦБ о несоответствии требованиям к деловой репутации могут попасть участники органов управления, иные должностные лица, а также акционеры финансовых организаций.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Обстановка в Донбассе накаляется на всей линии фронта
На всей линии соприкосновения военных сил в Донбассе наблюдается обострение обстановки.
Обновлено в 10:27
Политика
Nord Stream 2 AG отменил заявку на основной маршрут в водах Дании
Компания-оператор "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG спустя более 2 лет ожиданий отменила заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм, решила сосредоточиться на северо-западном и юго-восточном маршрутах, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Женщина потеряла ребенка после выстрела в живот и попала в тюрьму
Американка Марша Джоунс из штата Алабама была признана виновной в непредумышленном убийстве после того, как потеряла ребенка из-за выстрела другой местной жительницы Эбони Джемисон.
Обновлено вчера в 06:53
Здоровье
Скончался известный омский врач и деятель здравоохранения Наиль Юняев
Заслуженный врач РФ, один из руководителей омского здравоохранения ушел на 76-м году жизни.
Обновлено в 06:47
Музыка
Денис Мацуев вручил стипендии фонда «Новые имена» шести юным уральским музыкантам
Стипендиатами фонда "Новые имена" стали пианисты Давид Хачатрян и Лейла Тагиева, скрипачка Анастасия Лапаева, домристка Наталья Рыжкова, балалаечник Матвей Бурейко и флейтистка Мария Леонтьева.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Тольятти застрелен директор бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
В Новороссийске звезду 90-х Юрия Шатунова экстренно госпитализировали незадолго до его выступления.
Обновлено в 12:38
Политика
На встрече с Путиным Трамп пошутил два раза
Американский лидер Дональд Трамп перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите "большой двадцатки" в Осаке попросил его не вмешиваться в выборы главы США в 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на стенограмму беседы Трампа и Путина с журналистами, которую опубликовал пресс-пул Белого дома.
Обновлено в 13:17
Происшествия
«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet
Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено в 11:07
Общество
На Кубани объявлено пять экстренных предупреждений
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, в период с 27 по 30 июня в крае ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 28 м / с. С 28 июня на реках и водотоках реки Кубань уровень воды может достигнуть неблагоприятных отметок.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Гаджеты
Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва
Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Российская певица оказалась неспособна прожить на 100 тысяч
Бывшая солистка группы Hi-Fi Татьяна Терёшина на своей странице в Instagram прокомментировала недавнее заявление о том, что она не смогла бы жить на 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес
В сети появилось фото обнаженной Юлии Снигирь
Ну, а кто не помнит, напомню, что полностью Юлия разделась для любовной сцены фильма Обитаемый остров.
Обновлено в 05:53
Политика
СМИ усомнились, что Меркель достаточно здорова для G20
Обновлено в 09:41
Финансы
Орешкин прокомментировал доклад ЦБ о росте ВВП за счет кредитования
Глава российского Минфина Максим Орешкин прокомментировал доклад Центробанка, в котором сказано, что без роста потребительского кредитования рост экономики в I квартале 2019 года замедлился бы до нуля.
Обновлено в 08:31