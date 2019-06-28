Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетомРИА Новости 06:26
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review. Так, средняя стоимость такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц, тогда как во всем мире — в среднем 2791,8 рубля.
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Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.Коммерсантъвчера в 18:51
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Армия и оружие
В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону
Снижение расходов на оборону не связано с военно-политической и экономической ситуацией, сообщила в интервью «Звезде» заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес
Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике
На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Культура
На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию
В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика
Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом
Президент России Владимир Путин пришел на торжественный ужин на саммите лидеров стран G20 с белым термостаканом.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес
Дом Аниты Цой затопило из-за ливней
Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Финансы
Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Кино
Гонки продолжаются: Вышел новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»
В сети появился третий трейлер грядущего спин-оффа популярной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 11:55
Происшествия
Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды
Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО
Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика
Путин назвал либеральную идею изжившей себя
Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Авто
Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре
По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Здоровье
Нижегородцы стали реже жаловаться на укусы клещей
В течение последних четырех недель в Нижегородской области последовательно снижается количество обращений граждан в связи с присасыванием клещей.
Обновлено в 03:40
Футбол
Бразилия победила Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки
Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая по серии пенальти в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено в 03:40
Спорт
Российские гандболисты узнали соперников по группе на ЧЕ-2020
Мужская сборная России попала в группу Е, где в борьбе за выход в основной раунд соревнований встретится с командами Дании, Венгрии и Исландии.
Обновлено в 14:01
Политика
Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину
Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено в 08:33
Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Политика
Кикабидзе осудил грузинское гостеприимство в ситуации с Россией
Комментируя антироссийские протесты в родной стране, Кикабидзе заявил, что в этой ситуации виновата не только Россия.
Обновлено в 13:26
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика
Макрон приветствовал Путина по-русски
Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Происшествия
Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя
Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Музыка
Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме
Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Транспорт
Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Экономика
Определено влияние пенсионной реформы на экономику
Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41