Экономика

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетомРИА Новости 06:26

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review. Так, средняя стоимость такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц, тогда как во всем мире — в среднем 2791,8 рубля.
Читать в источнике
с чего всё началось

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

В России самый дешёвый в мире безлимитный мобильный Интернет

Фонтанка.Ру07:51

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

РИА Новости06:26

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Коммерсантъвчера в 18:51

Названы страны с самым дорогим мобильным интернетом в мире

Интерфакс06:19

Россия вошла в топ‐5 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Телеканал 360°04:18

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешёвым безлимитным Интернетом

News.ru03:14

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом

Эхо Москвы06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:56, Вашингтон
Армия и оружие

В Минобороны РФ рассказали о причинах снижения затрат на оборону

Снижение расходов на оборону не связано с военно-политической и экономической ситуацией, сообщила в интервью «Звезде» заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова.
Обновлено в 09:53
Шоу-бизнес

Анна Семенович показала свой монументальный бюст в купальнике

На снимке Анна расслабляется в бассейне в цветном купальнике, который подчеркивает ее рубенсовскую фигуру.
Обновлено в 12:36
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Культура

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Политика

Путин пришел на ужин G20 со своим термостаканом

Президент России Владимир Путин пришел на торжественный ужин на саммите лидеров стран G20 с белым термостаканом.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Дом Аниты Цой затопило из-за ливней

Как рассказала звезда на личной странице в социальной сети, ее дом затопило.
Обновлено в 08:00
Финансы

Орешкин считает, что ЦБ создает дисбаланс на рынке кредитования

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выразил мнение, что Банк России создает дисбаланс на рынке необеспеченного потребительского кредитования.
Обновлено в 14:15
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Министерство юстиции России включило в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на российской территории, фонд Free Russia Foundation (фонд «Свободная Россия»).
Обновлено в 12:46
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Кино

Гонки продолжаются: Вышел новый трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу»

В сети появился третий трейлер грядущего спин-оффа популярной франшизы «Форсаж: Хоббс и Шоу».
Обновлено в 11:55
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Распоряжение об этапировании Кокорина и Мамаева направлено в СИЗО

Братья Кокорины были приговорены к 1 году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев и Протасовицкий - к 1 году и пяти месяцам.
Обновлено в 11:43
Политика

Путин назвал либеральную идею изжившей себя

Либералы «просто не могут больше диктовать что-либо подобно тому, как они пытались это делать на протяжении последних десятилетий», заявил президент Владимир Путин в интервью газете Financial Times.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Авто

Новый пикап JAC T6 начнут продавать в России в сентябре

По сообщению пресс-службы «Джак автомобиль», новый пикап JAC T6 появится у российских дилеров марки 1 сентября нынешнего года.
Обновлено в 04:48
Здоровье

Нижегородцы стали реже жаловаться на укусы клещей

В течение последних четырех недель в Нижегородской области последовательно снижается количество обращений граждан в связи с присасыванием клещей.
Обновлено в 03:40
Футбол

Бразилия победила Парагвай и вышла в полуфинал Кубка Америки

Сборная Бразилии одержала победу над командой Парагвая по серии пенальти в плей-офф Кубка Америки.
Обновлено в 03:40
Спорт

Российские гандболисты узнали соперников по группе на ЧЕ-2020

Мужская сборная России попала в группу Е, где в борьбе за выход в основной раунд соревнований встретится с командами Дании, Венгрии и Исландии.
Обновлено в 14:01
Политика

Саммит G20: Мэй поставила ультиматум Путину

Британский премьер-министр Тереза Мэй на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Осаке заявила, что между Лондоном и Москвой не будет нормальных отношений, пока Россия не изменит свою политику в отношении Великобритании.
Обновлено в 08:33
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Политика

Кикабидзе осудил грузинское гостеприимство в ситуации с Россией

Комментируя антироссийские протесты в родной стране, Кикабидзе заявил, что в этой ситуации виновата не только Россия.
Обновлено в 13:26
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Политика

Макрон приветствовал Путина по-русски

Во время встречи президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона на полях саммита "большой двадцатки" российский лидер обращался к французскому коллеге на "ты", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:38
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Музыка

Похороны лидера группы «Високосный год» пройдут в закрытом режиме

Похороны лидера группы "Високосный год" Ильи Калинникова пройдут в закрытом режиме по желанию родственников, сказал РИА Новости бывший участник группы, бас-гитарист Дмитрий Гугучкин.
Обновлено в 06:53
Транспорт

Упавшее дерево остановило голубую ветку московского метро

Обновлено в 12:10
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Как работают Яндекс.Новости?
Главное