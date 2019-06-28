Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернетаИнтерфакс 00:31

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
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Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.
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Происшествия

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