Экономика
Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетомРИА Новости 06:26
Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review. Так, средняя стоимость такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц, тогда как во всем мире — в среднем 2791,8 рубля.
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Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.Коммерсантъвчера в 18:51
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Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Происшествия
СК задержал топ-менеджера «Рольфа»
Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Происшествия
В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку
Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика
Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян
Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Экономика
Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии
Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Экономика
Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП
Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что повышение пенсионного возраста на пять для мужчин и женщин окажет небольшое положительное влияние на динамику ВВП, но не сможет полностью сгладить эффект от сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 06:37
Транспорт
Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево
Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Футбол
«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон
Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Политика
Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ
Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple
Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Интернет
Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект
Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика
Путин пообщался с Меркель на саммите G20
Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ
53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика
Миллер рассказал о доставке газа и ущербе для экологии
На годовом собрании акционеров "Газпрома" глава компании Алексей Миллер заявил, что пути доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии.
Обновлено в 04:55
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП
Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес
Рита Дакота попала в «апокалипсис» в аэропорту
Молодая певица Рита Дакота рассказала, что из-за обильных дождей она попала в настоящий «апокалипсис» в московском аэропорту.
Обновлено в 06:10
Происшествия
Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Энергетика
Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн
Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок
В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.
Обновлено в 05:32
Происшествия
Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире
Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9
Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля
В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Авто
Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One
Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Политика
В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича
Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26