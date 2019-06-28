Экономика

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетомРИА Новости 06:26

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review. Так, средняя стоимость такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц, тогда как во всем мире — в среднем 2791,8 рубля.
Читать в источнике
с чего всё началось

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.
Коммерсантъвчера в 18:51

Подробнее о событии

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешевым безлимитным интернетом

РИА Новости06:26

Россия заняла четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом

Эхо Москвы06:04

РФ стала четвертой в рейтинге дешевизны мобильного интернета

Полит.рувчера в 23:17

Россия вошла в топ‐5 стран с самым дешевым мобильным интернетом

Телеканал 360°04:18

Россия возглавила рейтинг стран с самым дешёвым безлимитным Интернетом

News.ru03:14

Названы страны с самым дорогим мобильным интернетом в мире

Интерфакс06:19

Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться

Коммерсантъвчера в 18:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:13, Вашингтон
Происшествия

В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»

Обновлено в 02:52
Происшествия

СК задержал топ-менеджера «Рольфа»

Задержан директор департамента развития бизнеса автодилера «Рольф» Анатолий Кайро по делу о выводе 4 млрд руб. из компании, сообщается на сайте Следственного комитета.
Обновлено в 04:24
Происшествия

В Новороссийске прокомментировали нападение чиновницы на журналистку

Макаренко рассказала, что на месте происшествия начала вести видеосъемку, но находившиеся поблизости казаки, сотрудники водоканала и представители администрации пытались ей помешать, а помощница мэра сначала вырвала из рук телефон, а потом ударила журналистку по голове.
Обновлено вчера в 11:06
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль над расходами россиян

Министерство экономического развития в целях борьбы с теневой экономикой рассматривает идею введения контроля за расходами физических лиц.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
Обновлено в 05:11
Общество

Знаменитый шеф-повар показал простой способ секундной очистки чеснока

Обновлено в 02:48
Политика

Мэй назвала Путину условия нормализации отношений между РФ и Британией

Обновлено в 06:53
Экономика

Россияне назвали желаемый размер дохода для комфортной жизни на пенсии

Почти 36% россиян считают, что для комфортной жизни на пенсии им необходим доход в 30 тыс. руб. в месяц, показали результаты опроса НПФ «Сбербанка», поступившие в распоряжение РБК.
Обновлено в 07:02
Экономика

Повышение пенсионного возраста ускорит рост ВВП

Сегодня, 28 июня 2019 года, стало известно, что повышение пенсионного возраста на пять для мужчин и женщин окажет небольшое положительное влияние на динамику ВВП, но не сможет полностью сгладить эффект от сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 06:37
Транспорт

Очевидцы сняли на видео потоп около Шереметьево

Очевидцы публикуют видео с места подтопления участка дороги в районе столичного аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева

Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Футбол

«Милан» исключен из еврокубков на следующий сезон

Итальянский "Милан" исключен из еврокубков на сезон 2019/2020, сообщает РИА "Новости". Миланцы нарушили правило финансового Fair play.
Обновлено в 07:01
Политика

Грузия отказалась гарантировать безопасность туристов из РФ

Заместитель главы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили выразил отказ в предоставлении юридических гарантий безопасности россиянам, которые находятся на территории Грузии.
Обновлено в 06:59
Гаджеты

Дизайнер Джони Айв покидает компанию Apple

Джони Айв, главный директор по дизайну компании Apple, решил заняться собственным проектом и сообщил о том, что покидает компанию.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Медведев поручил главе МЧС вылететь в Иркутскую область из-за паводка

Обновлено в 06:34
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Политика

Путин пообщался с Меркель на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин пообщался в кулуарах G20 с канцлером Германии Ангелой Меркель, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом и премьером Канады Джастином Трюдо, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В ДНР мирный житель получил ранение в результате обстрела ВСУ

53-летний мужчина получил осколочное ранение мягких тканей Мирный житель получил ранение на окраине Донецка в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 17:58
Энергетика

Миллер рассказал о доставке газа и ущербе для экологии

На годовом собрании акционеров "Газпрома" глава компании Алексей Миллер заявил, что пути доставки газа в Европу из РФ наименее вредны для экологии.
Обновлено в 04:55
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

Закон, ужесточающий наказание для виновников "пьяных" ДТП, официально вступил в силу.
Обновлено в 06:50
Шоу-бизнес

Рита Дакота попала в «апокалипсис» в аэропорту

Молодая певица Рита Дакота рассказала, что из-за обильных дождей она попала в настоящий «апокалипсис» в московском аэропорту.
Обновлено в 06:10
Происшествия

Пожар в цехе завода ГАЗ в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар в медно-литейном цехе ОАО "ГАЗ" в Нижнем Новгороде ликвидирован, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС РФ.
Обновлено в 06:23
Энергетика

Потери белорусского завода из-за «грязной» нефти оценили в $20 млн

Поставки загрязненной хлорорганикой нефти обернулись для Мозырского нефтеперерабатывающего завода потерями в размере $20 млн.
Обновлено в 07:00
Происшествия

В Башкирии найден мертвым пропавший 7-летний ребенок

В Башкирии завершены поиски 7-летнего мальчика, пропавшего 26 июня в деревне Чишминского района.
Обновлено в 05:32
Происшествия

Замкомандира взвода Росгвардии нашли повешенным в московской квартире

Тело сотрудника Росгвардии обнаружили у него дома в Пресненском районе Москвы.
Обновлено в 07:03
Гаджеты

Xiaomi снова опустила цену на Xiaomi Mi 9

Распродажа по сниженной цене 404 доллара продолжалась всего два дня, но похоже скоро эта цена станет постоянной, так как производитель снова опустил цену на 29 долларов.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

В конце мая произошел сбой в движении поездов на Ярославском направлении МЖД.
Обновлено в 07:01
Авто

Bentley Continental GT Convertible получает версию Number One

Новый Bentley Continental GT Convertible получил стильный облик от подразделения по индивидуальной настройке автомобилей бренда Mulliner.
Обновлено в 00:21
Политика

В «Машине времени» высказались о взглядах Макаревича

Участники «Машины времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о своем отношении к политическим высказываниям лидера группы Андрея Макаревича.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
Обновлено в 05:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное