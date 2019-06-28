Стоимость мобильного интернета в России продолжила снижаться Россия переместилась еще выше в рейтинге стран с самой низкой стоимостью мобильного интернета, заняв четвертое место после Ирана, Казахстана и Египта, следует из данных Content Review.

с чего всё началось

Россия заняла первое место в рейтинге стран с самым дешевым безлимитным интернетом, свидетельствует исследование информационно-аналитического агентства Content Review. Так, средняя стоимость такого тарифа в России составила 613 рублей в месяц, тогда как во всем мире — в среднем 2791,8 рубля.

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