Политика
ИА НовороссияРоссия возглавила Совет Безопасности ООН
Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН. Ежемесячная ротация председательства между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны, передает РИА Новости. 3 сентября программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред РФ Василий Небензя.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 14:25, Вашингтон
Политика
Трамп считает ураган «Дориан» серьезной проблемой для США
"Дориан" является одним из мощнейших в истории США ураганов и способен создать серьезные проблеме стране.
ТАСС 13:31
Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru вчера в 11:38
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
Владимир Бортко отказался участвовать в выборах губернатора Петербурга
Напомним, Александр Беглов является одним из наиболее сильных кандидатов на выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые состоятся в единый день голосования 8 сентября.
Ридус 30 августа в 12:02
Автоспорт
Ферстаппен разбил машину на старте Гран-при Бельгии
Пилот «Ред Булл» Макса Ферстаппен попал в аварию на первом круге Гран-при Бельгии и был вынужден досрочно закончить гонку.
Sports.ru 09:19
Футбол
«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова
Российская газета 14:13
Теннис
Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open
Советский спорт 14:18
Футбол
«Лацио» и «Рома» сыграли вничью в римском дерби
В рамках 2-го тура чемпионата Италии состоялось римское дерби. «Лацио» и «Рома» не выявили сильнейшего (1:1).
Sport24.ru 13:56
Экономика
ЦБ утвердил размеры комиссий за быстрые переводы
Совет директоров Банка России утвердил максимальный размер комиссий, которые банки смогут взимать с торгово-сервисных предприятий при оплате товаров и услуг через систему быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ 30 августа в 20:10
Политика
Дональд Трамп отменил намеченный визит в Польшу
Президент США объяснил это необходимостью оставаться в стране в связи с приближающимся к западному побережью ураганом "Дориан".
Эхо Москвы 29 августа в 18:09
Автоспорт
Гасли: попросил Леклера выиграть гонку ради Юбера
Пилот «Торо Россо» Пьер Гасли признался, что он просил Шарля Леклера одержать победу на Гран-при Бельгии ради погибшего 31 августа на гонке Формулы-2 Антуана Юбера.
Чемпионат 13:31
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Здоровье
Названы ранние симптомы диабета
Эксперты The Global Diabetes Community назвали главные симптомы диабета, которые люди часто путают с признаками других, менее опасных состояний, и не обращаются к врачу.
Известия вчера в 15:40
Происшествия
В Башкирии арестовали женщину по делу об убийстве годовалого сына
"В Дюртюлинском районе арестована женщина, обвиняемая в убийстве своего сына", - говорится в сообщении.
РИА Новости 12:20
Политика
Польша отметила скорбный юбилей
Сам Туск был обескуражен и возмущен, что получил приглашение с рядовым обращением чуть ли не за день до мероприятия, и с нескрываемой обидой заявил: "Я не собираюсь на церемонию 80-й годовщины начала Второй мировой войны, потому что организаторы мероприятия дают понять, что мою особу видеть неприятно, а я свое присутствие никогда не навязываю".
Независимая газета 11:35
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в группу людей на пешеходном переходе
Источник ТАСС в правоохранительных органах добавил, что в момент аварии на переходе было много людей, часть из них получила травмы.
ТАСС 10:52
Политика
Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе
Чуть позже репортеры вспомнили, что два года назад на МАКСе Владимиру Путину продала десерт та же девушка.
Телепрограмма 02:54
Армия и оружие
В Израиле сообщили о выпуске более 100 снарядов по Ливану
RT на русском 12:15
Происшествия
В Воронежской области четыре человека погибли в ДТП
РИА Новости 14:11
Единоборства
Александр Поветкин победил Хьюи Фьюри
Подошел к концу поединок между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Хьюи Фьюри.
ИнфоСМИ вчера в 17:29
Общество
Соловьёв раскритиковал оппозиционеров, обещающих «наказать» за Беслан
Российский журналист и телеведущий Владимир Соловьёв на своём Telegram-канале резко высказался в адрес оппозиционеров, которые в годовщину трагедии пообещали наказать «виновных» в теракте.
Аргументы недели 11:31
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Политика
Цхинвал заявил о концентрации грузинских военных на границе
По данным КГБ, в ночь на 1 сентября около 30 вооруженных грузинских военных вошли в село Коби Хашурского муниципалитета Грузии.
РБК 13:37
Общество
Папа Римский застрял в лифте и опоздал на аудиенцию
РИА Новости 08:45
Театры
Райкин представил труппе «Сатирикона» нового директора
Столичный театр «Сатирикон» возглавит новый директор: руководящую должность займет Владимир Казаченко. Он выходит на работу 2 сентября.
Телепрограмма 07:54
Театры
Поэму Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» впервые перевели на иврит
Текст поэмы будет представлен артистами театра "Гоголь центр" в одноименной постановке на первых гастролях театра в Израиле.
Эхо Москвы вчера в 14:02
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05