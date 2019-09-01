Политика

ИА НовороссияИА НовороссияРоссия возглавила Совет Безопасности ООН

Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН. Ежемесячная ротация председательства между членами Совбеза проводится в алфавитном порядке по названию страны, передает РИА Новости. 3 сентября программу российского председательства в СБ ООН представит журналистам постпред РФ Василий Небензя.
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